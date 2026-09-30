2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWA2105W/10
Megbízható csatlakozás
A hangszórókábellel megbízható audiokapcsolat alakítható ki a hangszórók és a vevőegység között.
10 m
18 gauge-es
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési folyamattal vagy technikai felméréssel.
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.