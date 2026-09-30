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Gyártás megszűnt

Hangszórókábel

SWA2105W/10

Megbízható csatlakozás

A hangszórókábellel megbízható audiokapcsolat alakítható ki a hangszórók és a vevőegység között.

Összes előny megtekintése

ezzel a hangszórókábellel!

Megbízható csatlakozás

  • 10 m

  • 18 gauge-es

Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.

Plug & Play a könnyebb telepítéshez

A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési folyamattal vagy technikai felméréssel.

Rugalmas PVC-burkolat

A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 183.8 kB
  • 18 June 2025

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.