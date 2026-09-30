2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWA2302W/10
Megbízható csatlakozás
Ez a kábel elősegíti a készülékek optimális teljesítményét. A legjobb összeköttetést biztosítja audiojelek továbbításához a készülékek között.
1,5 m-es
Az optikailag tiszta fényvezető továbbítja a digitális információt a páratlan, nagy felbontású hangzás érdekében.
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.
A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a berendezések biztos csatlakoztatását.