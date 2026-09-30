TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

Száloptikás kábel

SWA2302W/10

Megbízható csatlakozás

Ez a kábel elősegíti a készülékek optimális teljesítményét. A legjobb összeköttetést biztosítja audiojelek továbbításához a készülékek között.

Összes előny megtekintése

ezzel a száloptikás audiokábellel!

Megbízható csatlakozás

  • 1,5 m-es

Kiváló minőségű száloptikai kábelek

Az optikailag tiszta fényvezető továbbítja a digitális információt a páratlan, nagy felbontású hangzás érdekében.

Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé

A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a berendezések biztos csatlakoztatását.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 180.9 kB
  • 18 June 2025

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.