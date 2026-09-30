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Gyártás megszűnt

Sztereó audiokábel

SWA2521W/10

Megbízható csatlakozás

A kábel megbízható audiocsatlakozást tesz lehetővé a készülékek között.

Összes előny megtekintése

ezzel a sztereó audiokábellel

Megbízható csatlakozás

  • 1,5 m-es

Nikkel bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

A nikkel bevonatú csatlakozók tökéletes érintkezést biztosítanak a kábel és a csatlakozó között, így lehetővé teszik a megbízható kapcsolat kialakítását.

Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.

Tiszta rézburkolat

A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel szemben.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 204.4 kB
  • 18 June 2025

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.