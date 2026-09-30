2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWA2521W/10
Megbízható csatlakozás
A kábel megbízható audiocsatlakozást tesz lehetővé a készülékek között.
1,5 m-es
A nikkel bevonatú csatlakozók tökéletes érintkezést biztosítanak a kábel és a csatlakozó között, így lehetővé teszik a megbízható kapcsolat kialakítását.
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.
A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel szemben.