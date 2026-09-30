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Gyártás megszűnt

Sztereó Y kábel

SWA2527W/10

Megbízható csatlakozás

A kábel megbízható audiocsatlakozást tesz lehetővé a készülékek között.

Összes előny megtekintése

ezzel az Y kábellel!

Megbízható csatlakozás

  • 1,5 m-es

  • 3,5 mm (dugasz) - 2 RCA (dugasz)

Tiszta rézburkolat

A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel szemben.

Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé

A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a berendezések biztos csatlakoztatását.

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 191.4 kB
  • 21 July 2026

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.