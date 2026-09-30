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Gyártás megszűnt

Fejhallgatóhoz készült hosszabbítókábel

SWA2528W/10

Megbízható csatlakozás

A kábel megbízható audiocsatlakozást tesz lehetővé a készülékek között.

Összes előny megtekintése

ezzel a fejhallgatóhoz készült hosszabbítókábellel!

Megbízható csatlakozás

  • 1,5 m-es

  • 3,5 mm (dugasz) - 3,5 mm (aljzat)

Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy pontosságú jelátvitelt biztosít.

Tiszta rézburkolat

A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel szemben.

Könnyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók

Az eltérő színek segítségével a kábelek könnyen a megfelelő kimeneti és bemeneti csatlakozókba illeszthetők

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 188 kB
  • 18 June 2025

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.