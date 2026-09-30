2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWA2533W/10
Megbízható csatlakozás
A kábel megbízható audiocsatlakozást tesz lehetővé a készülékek között.
3,0 m-es
3,5 mm (dugasz) - 3,5 mm (dugasz)
Fekete
A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a berendezések biztos csatlakoztatását.
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik egymáshoz.