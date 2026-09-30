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Gyártás megszűnt

Sztereó átjátszókábel

SWA2533W/10

Megbízható csatlakozás

A kábel megbízható audiocsatlakozást tesz lehetővé a készülékek között.

Összes előny megtekintése

ezzel a sztereó átjátszókábellel

Megbízható csatlakozás

  • 3,0 m-es

  • 3,5 mm (dugasz) - 3,5 mm (dugasz)

  • Fekete

A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé

A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a berendezések biztos csatlakoztatását.

Rugalmas PVC-burkolat

A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.

Gumi törésgátló

A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik egymáshoz.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 154.2 kB
  • 18 June 2025

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.