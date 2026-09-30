2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWA2550W/10
Élvezze kedvenc zenéit fejhallgatón keresztül
6,35 mm-es fejhallgató-csatlakozót 3,5 mm-es csatlakozóvá alakít.
6,35 mm (dugasz) - 3,5 mm (aljzat)
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.
A kiváló minőségű konstrukció csak csúcsminőségű anyagok felhasználásával készül, melyek hosszabb élettartamot biztosítanak.
A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel szemben.