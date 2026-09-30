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Gyártás megszűnt

Sztereó adapter

SWA2550W/10

Élvezze kedvenc zenéit fejhallgatón keresztül

6,35 mm-es fejhallgató-csatlakozót 3,5 mm-es csatlakozóvá alakít.

Összes előny megtekintése

a sztereó adapter segítségével

Élvezze kedvenc zenéit fejhallgatón keresztül

  • 6,35 mm (dugasz) - 3,5 mm (aljzat)

Rugalmas PVC-burkolat

A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.

Elkészített konstrukciója kiváló minőségű

A kiváló minőségű konstrukció csak csúcsminőségű anyagok felhasználásával készül, melyek hosszabb élettartamot biztosítanak.

Tiszta rézburkolat

A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel szemben.

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 145.1 kB
  • 21 July 2026

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.