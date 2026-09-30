2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWV5551/00
Tapasztalja meg az ultra nagy felbontású képeket
Tapasztalja meg az Ultra HD 4K felbontást 60 képkocka/másodperc sebességgel. A nagy átviteli sebességű HDMI akár 1536 kHz-es mintavételezési sebesség mellett támogatja a teljes 32 csatornás hangrendszert
4K, 60 Hz
18 Gbit/s
5 m-es
A videofelbontást 4K-ig vagy UHD 2160p-ig támogatja. Ennek köszönhetően a képernyő a mozikban használatos Digital Cinema rendszerek minőségével is felveszi a versenyt.
Kiemelkedő képi és játékélmény a másodpercenként akár 60 képkockának köszönhetően.
Az arannyal bevont csatlakozók az ellenállás csökkentése révén jobb vezetőképességet biztosítanak, és megelőzik a csatlakozó oxidációja miatti minőségromlást.
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