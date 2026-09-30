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Gyártás megszűnt

HDMI kábel

SWV5551/00

Tapasztalja meg az ultra nagy felbontású képeket

Tapasztalja meg az Ultra HD 4K felbontást 60 képkocka/másodperc sebességgel. A nagy átviteli sebességű HDMI akár 1536 kHz-es mintavételezési sebesség mellett támogatja a teljes 32 csatornás hangrendszert

Összes előny megtekintése

4K 60 Hz Ultra HD Ethernettel

Tapasztalja meg az ultra nagy felbontású képeket

  • 4K, 60 Hz

  • 18 Gbit/s

  • 5 m-es

UHD 2160p (4K)

A videofelbontást 4K-ig vagy UHD 2160p-ig támogatja. Ennek köszönhetően a képernyő a mozikban használatos Digital Cinema rendszerek minőségével is felveszi a versenyt.

60 képkocka/másodperc

Kiemelkedő képi és játékélmény a másodpercenként akár 60 képkockának köszönhetően.

Arannyal bevont csatlakozók a jobb vezetőképességért

Az arannyal bevont csatlakozók az ellenállás csökkentése révén jobb vezetőképességet biztosítanak, és megelőzik a csatlakozó oxidációja miatti minőségromlást.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.