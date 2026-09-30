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Gyártás megszűnt

HDMI kábel

SWV5633G/00

HDMI Premium Certified kábel

A HDMI Premium Certified kábel Ultra HD 4K felbontást biztosít 60 képkocka/másodperc képfrekvencián. A nagy átviteli sebességű HDMI akár 1536 kHz-es mintavételezés mellett támogatja a teljes 32 csatornás hangrendszert.

Összes előny megtekintése

4K 60 Hz Ultra HD Ethernettel

HDMI Premium Certified kábel

  • 4K, 60 Hz

  • 18 Gbit/s

  • 3 m-es

60 képkocka/másodperc

Kiemelkedő képi és játékélmény a másodpercenként akár 60 képkockának köszönhetően.

30 AWG tiszta rézvezeték a legjobb kép- és hangminőségért.

Minőségi anyagfelhasználás - 30 AWG tiszta rézvezeték a legjobb csatlakozás biztosításához minimális adatvesztéssel.

3D élmény

Támogat minden 3D videoformátumot, így biztosítva a valódi 3D házimozi és játék alkalmazásokat.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.