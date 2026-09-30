2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWV5653G/00
HDMI Premium Certified kábel
A HDMI Premium Certified kábel Ultra HD 4K felbontást biztosít 60 képkocka/másodperc képfrekvencián. A nagy átviteli sebességű HDMI akár 1536 kHz-es mintavételezés mellett támogatja a teljes 32 csatornás hangrendszert.
4K, 60 Hz
18 Gbit/s
5 m-es
Kiemelkedő képi és játékélmény a másodpercenként akár 60 képkockának köszönhetően.
Minőségi anyagfelhasználás - 30 AWG tiszta rézvezeték a legjobb csatlakozás biztosításához minimális adatvesztéssel.
Támogat minden 3D videoformátumot, így biztosítva a valódi 3D házimozi és játék alkalmazásokat.
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