Tapasztalja meg az ultra nagy felbontású képeket

Tapasztalja meg az Ultra HD 4K felbontást 60 képkocka/másodperc sebességgel. A nagy átviteli sebességű HDMI akár 1536 kHz-es mintavételezési sebesség mellett támogatja a teljes 32 csatornás hangrendszert. 3 méter kábelhosszúság.