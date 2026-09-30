2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
SWV5733B/00
Tapasztalja meg az ultra nagy felbontású képeket
Tapasztalja meg az Ultra HD 4K felbontást 60 képkocka/másodperc sebességgel. A nagy átviteli sebességű HDMI akár 1536 kHz-es mintavételezési sebesség mellett támogatja a teljes 32 csatornás hangrendszert. 3 méter kábelhosszúság.
HDMI 2.0
18 Gbit/s
4K, 60 Hz
3 m-es
Kiemelkedő képi és játékélmény a másodpercenként akár 60 képkockának köszönhetően.
Támogat minden 3D videoformátumot, így biztosítva a valódi 3D házimozi és játék alkalmazásokat.
Lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, beépített hangolóegységgel rendelkező TV-nek, hogy digitális audioadatokat küldhessen a surround audiorendszer számára külön audiokábel használata nélkül.
Értékelések