2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWV6021/00
Prémium USB-C – HDMI/VGA adapter
Prémium USB-C – HDMI (aljzat) és VGA adapter. 0,15 méteres kábelhosszúság. A VGA-kimenet támogatja az 1920 x 1080p/60 Hz-et Full HD megjelenítés esetén. A HDMI 30 Hz rendkívüli tisztaságú hangzás mellett támogatja a 4K*2K felbontású megjelenítést.
HDMI
VGA
A kiváló minőségű konstrukció csak csúcsminőségű anyagok felhasználásával készül, melyek hosszabb élettartamot biztosítanak.
Támogatja az akár 4K (3840 x 2160) videofelbontást is, így tökéletes képminőséget és játékélményt nyújt.
Dőljön hátra, és élvezze a 30 képkocka/másodperces videót. Ez simább TV-nézési élményt biztosít.
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