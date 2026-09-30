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Gyártás megszűnt

USB-C adapter

SWV6021/00

Prémium USB-C – HDMI/VGA adapter

Prémium USB-C – HDMI (aljzat) és VGA adapter. 0,15 méteres kábelhosszúság. A VGA-kimenet támogatja az 1920 x 1080p/60 Hz-et Full HD megjelenítés esetén. A HDMI 30 Hz rendkívüli tisztaságú hangzás mellett támogatja a 4K*2K felbontású megjelenítést.

Összes előny megtekintése

Lenyűgözően tiszta kép és hangzás

Prémium USB-C – HDMI/VGA adapter

  • HDMI

  • VGA

Elkészített konstrukciója kiváló minőségű

A kiváló minőségű konstrukció csak csúcsminőségű anyagok felhasználásával készül, melyek hosszabb élettartamot biztosítanak.

4K felbontás (3840 x 2160)

Támogatja az akár 4K (3840 x 2160) videofelbontást is, így tökéletes képminőséget és játékélményt nyújt.

Egyenletes kép: 30 képkocka/másodperc, 30 Hz-es videojel

Dőljön hátra, és élvezze a 30 képkocka/másodperces videót. Ez simább TV-nézési élményt biztosít.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.