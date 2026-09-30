Prémium USB-C – HDMI/VGA adapter

Prémium USB-C – HDMI (aljzat) és VGA adapter. 0,15 méteres kábelhosszúság. A VGA-kimenet támogatja az 1920 x 1080p/60 Hz-et Full HD megjelenítés esetén. A HDMI 30 Hz rendkívüli tisztaságú hangzás mellett támogatja a 4K*2K felbontású megjelenítést.