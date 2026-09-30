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Gyártás megszűnt

HDMI kábel

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD Dynamic HDR technológiával

Fedezze fel az Ultra HD 8K felbontást 60 kép/másodperc sebesség mellett. A Dynamic HDR formátum kiváló kontrasztot és borotvaéles képet biztosít, pörgős jelenetekkel. Továbbfejlesztett Audio Return Channel (ARC) támogatás akár 192 kHz frekvenciáig, 24 bites felbontásban.

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Élvezze a páratlan játékélményt

8K 60 Hz Ultra HD Dynamic HDR technológiával

  • 8K, 60 Hz

  • 48 Gbit/s

  • 3 m-es

UHD 4320p (8K)

Támogatja az akár 8K UHD 4320p videofelbontást is, így tökéletes képminőséget és játékélményt nyújt.

60 képkocka/másodperc

Kiemelkedő képi és játékélmény a másodpercenként akár 60 képkockának köszönhetően.

28 AWG tiszta rézvezeték a legjobb kép- és hangminőségért.

Minőségi anyagfelhasználás - 28 AWG tiszta rézvezeték a legjobb csatlakozás biztosításához minimális adatvesztéssel.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.