8K 60 Hz Ultra HD Dynamic HDR technológiával

Fedezze fel az Ultra HD 8K felbontást 60 kép/másodperc sebesség mellett. A Dynamic HDR formátum kiváló kontrasztot és borotvaéles képet biztosít, pörgős jelenetekkel. Továbbfejlesztett Audio Return Channel (ARC) támogatás akár 192 kHz frekvenciáig, 24 bites felbontásban.