2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD Dynamic HDR technológiával
Fedezze fel az Ultra HD 8K felbontást 60 kép/másodperc sebesség mellett. A Dynamic HDR formátum kiváló kontrasztot és borotvaéles képet biztosít, pörgős jelenetekkel. Továbbfejlesztett Audio Return Channel (ARC) támogatás akár 192 kHz frekvenciáig, 24 bites felbontásban.
8K, 60 Hz
48 Gbit/s
3 m-es
Támogatja az akár 8K UHD 4320p videofelbontást is, így tökéletes képminőséget és játékélményt nyújt.
Kiemelkedő képi és játékélmény a másodpercenként akár 60 képkockának köszönhetően.
Minőségi anyagfelhasználás - 28 AWG tiszta rézvezeték a legjobb csatlakozás biztosításához minimális adatvesztéssel.
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