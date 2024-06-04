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Gyártás megszűnt

In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

TAA4205BK/00

3

| (4) Értékelések

Eddz okosabban. Bármilyen időben.

Hozd ki a legtöbbet az edzésből ezzel a vízálló sportfülhallgatóval. A pulzusmérő segít megtalálni a megfelelő intenzitást, a stimuláló hangzás pedig nem engedi, hogy leállj. A Philips Headphones alkalmazással ráadásul nyomon követheted a fejlődésedet.

Összes előny megtekintése

Eddz okosabban. Bármilyen időben.

  • Beépített pulzusszámmérő

  • 6 órányi lejátszási idő

  • Biztos illeszkedés

  • IPX5-ös víz- és izzadságállóság

Eddz okosabban. Beépített pulzusmérő

Kövesd nyomon a pulzusod a beépített pulzusmérővel. A fülhallgatóban lévő érzékelő pontosan nyomon követi a pulzusodat. Tudni fogod, mikor húzz bele, és mikor pihenj. Kompatibilis olyan nyitott fitneszkövető alkalmazásokkal, mint a Strava és a Runkeeper, valamint a Philips Headphones alkalmazással.

Stimuláló hang. 6 óra lejátszási idő pulzusmérés esetén

Fuss gyorsabban. Ugorj magasabbra. Rúgj erősebben. Élvezd a tiszta hangzást, az ütős basszusokat és a 6 órányi lejátszási időt – még pulzusmérés esetén is. Egy töltés 2 órát vesz igénybe USB-C csatlakozón keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig még egy óra lejátszási időt biztosít.

A kívánt illeszkedés. Fülhorgok és szárnyas rögzítőelemek mellékelve

Használd a szilikonból készült rugalmas, szárnyas rögzítőelemeket, amelyek biztonságosan illeszkednek a fülkagyló hajlataiba. Vagy válaszd a fülhorgokat, amelyek kényelmesen körülölelik a fület. A többféle fülbetétnek köszönhetően pedig tökéletes szigetelést hozhatsz létre a fülben.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.0

5-ből

4

Értékelések

4
3
2

04/06/2024

România

România

Ellenőrzött vevő

Foarte Bun! Recomand pt sport.

Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)

Előnyök

Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet

Hátrányok

constructie mai subreda

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Használat dátuma 2023-12-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Használat dátuma 2023-12-04

31/03/2022

Polska

Polska

uzywam na silowni

W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny

Előnyök

jakosc dzwieku

Hátrányok

moze kolor moglby byc inny

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Használat dátuma 2021-02-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Használat dátuma 2021-02-28

21/10/2023

Polska

Polska

Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić

Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.

Előnyök

Odtwarzają dźwięk

Hátrányok

Wymienione w opisie

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Használat dátuma 2023-06-21

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Használat dátuma 2023-06-21

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  • -15% az első vásárlásra
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  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek