2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAA4205BK/00
Eddz okosabban. Bármilyen időben.
Hozd ki a legtöbbet az edzésből ezzel a vízálló sportfülhallgatóval. A pulzusmérő segít megtalálni a megfelelő intenzitást, a stimuláló hangzás pedig nem engedi, hogy leállj. A Philips Headphones alkalmazással ráadásul nyomon követheted a fejlődésedet.
Beépített pulzusszámmérő
6 órányi lejátszási idő
Biztos illeszkedés
IPX5-ös víz- és izzadságállóság
Kövesd nyomon a pulzusod a beépített pulzusmérővel. A fülhallgatóban lévő érzékelő pontosan nyomon követi a pulzusodat. Tudni fogod, mikor húzz bele, és mikor pihenj. Kompatibilis olyan nyitott fitneszkövető alkalmazásokkal, mint a Strava és a Runkeeper, valamint a Philips Headphones alkalmazással.
Fuss gyorsabban. Ugorj magasabbra. Rúgj erősebben. Élvezd a tiszta hangzást, az ütős basszusokat és a 6 órányi lejátszási időt – még pulzusmérés esetén is. Egy töltés 2 órát vesz igénybe USB-C csatlakozón keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig még egy óra lejátszási időt biztosít.
Használd a szilikonból készült rugalmas, szárnyas rögzítőelemeket, amelyek biztonságosan illeszkednek a fülkagyló hajlataiba. Vagy válaszd a fülhorgokat, amelyek kényelmesen körülölelik a fület. A többféle fülbetétnek köszönhetően pedig tökéletes szigetelést hozhatsz létre a fülben.
3.0
5-ből
4
Értékelések
clabr
04/06/2024
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Foarte Bun! Recomand pt sport.
Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)
Előnyök
Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet
Hátrányok
constructie mai subreda
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Használat dátuma 2023-12-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Használat dátuma 2023-12-04
Marek Brzoza
31/03/2022
Polska
uzywam na silowni
W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny
Előnyök
jakosc dzwieku
Hátrányok
moze kolor moglby byc inny
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Használat dátuma 2021-02-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Használat dátuma 2021-02-28
Vitrage
21/10/2023
Polska
Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić
Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.
Előnyök
Odtwarzają dźwięk
Hátrányok
Wymienione w opisie
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Használat dátuma 2023-06-21
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Használat dátuma 2023-06-21
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek