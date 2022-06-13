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Gyártás megszűnt

Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

TAA5608BK/00

3.8

| (66) Értékelések

1 díj

Csak te mozogsz, a fülhallgató nem

Kövesd a ritmust a vezeték nélküli fülhallgatóval, amely nem fog leesni, bárhogy is mozogsz! A fül köré illeszkedő open-ear sportfülhallgató rendkívül könnyű, kényelmes és strapabíró. Ráadásul mindent hallhatsz vele, ami a környezetedben történik.

Összes előny megtekintése

Csak te mozogsz, a fülhallgató nem

  • Fül köré illeszkedő

  • Csontvezetéses

  • Tisztább hívások útközben is

  • LED biztonsági jelzőfények

A fül köré illeszkedik. Mozogj úgy, ahogy csak szeretnél!

A fül köré illeszkedik. Mozogj úgy, ahogy csak szeretnél!

Fuss, ugrálj, lovagolj! A fül köré illeszkedő fülhallgató akkor sem esik le, ha mozogsz. A nyakpánt körbefut a fej hátsó részén, a fülek tetejére illeszkedő hurkok pedig kényelmesen a helyén tartják a fülhallgatót, így akkor sem mozdul el, ha mindent beleadsz. Ráadásul olyan könnyű, hogy alig fogod érezi.

Csontvezetéses. Hangzás fülbetét nélkül

Csontvezetéses. Hangzás fülbetét nélkül

A csontvezetéses technológia a koponyacsontokon keresztül továbbítja a hangot, ami azt jelenti, hogy semmit sem kell a füledbe tenned, és nem kell a fület eltakaró fejhallgatót viselned. A hang az arccsontokról egyenesen a belső fülbe jut, és varázslatos módon hallható lesz a zene.

Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

Hívás közben irányérzékeny mikrofonok rögzítik pontosan a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • TPV_PBTAWARD70 képe

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.8

5-ből

66

Értékelések

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab

nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom

Előnyök

szabadság és biztonság

Hátrányok

ára

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Használat dátuma 2022-02-13

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Használat dátuma 2022-02-13

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2021-06-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Előnyök

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Hátrányok

Ziadne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2022-02-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2022-02-07

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Jogi nyilatkozatok

  1. Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.