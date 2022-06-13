2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAA5608BK/00
Csak te mozogsz, a fülhallgató nem
Kövesd a ritmust a vezeték nélküli fülhallgatóval, amely nem fog leesni, bárhogy is mozogsz! A fül köré illeszkedő open-ear sportfülhallgató rendkívül könnyű, kényelmes és strapabíró. Ráadásul mindent hallhatsz vele, ami a környezetedben történik.
Fül köré illeszkedő
Csontvezetéses
Tisztább hívások útközben is
LED biztonsági jelzőfények
Fuss, ugrálj, lovagolj! A fül köré illeszkedő fülhallgató akkor sem esik le, ha mozogsz. A nyakpánt körbefut a fej hátsó részén, a fülek tetejére illeszkedő hurkok pedig kényelmesen a helyén tartják a fülhallgatót, így akkor sem mozdul el, ha mindent beleadsz. Ráadásul olyan könnyű, hogy alig fogod érezi.
A csontvezetéses technológia a koponyacsontokon keresztül továbbítja a hangot, ami azt jelenti, hogy semmit sem kell a füledbe tenned, és nem kell a fület eltakaró fejhallgatót viselned. A hang az arccsontokról egyenesen a belső fülbe jut, és varázslatos módon hallható lesz a zene.
Hívás közben irányérzékeny mikrofonok rögzítik pontosan a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.
Díjak
3.8
5-ből
66
Értékelések
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab
nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom
Előnyök
szabadság és biztonság
Hátrányok
ára
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Használat dátuma 2022-02-13
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Használat dátuma 2022-02-13
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2021-06-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Előnyök
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Hátrányok
Ziadne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2022-02-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2022-02-07
Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.