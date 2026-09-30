2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAA6219BK/00
Fény, energia, akció
A nagyszerű hangzás segít elindulni, a napenergia pedig mozgásban tart! A Powerfoyle™ napelemes technológiának köszönhetően ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató fénnyel tölthető, az akkumulátor pedig rengeteg, akár 80 órányi energiát képes tárolni a sötétebb helyeken való használathoz.
Powerfoyle™ napelemes technológia
Öntöltő fejhallgató
Az akkumulátor 80 órányira tölthető fel
Mosható fülpárnák
Napfény vagy mesterséges fény? A fejhallgató feltöltődik, bármilyen fény éri! A fejpántba épített Powerfoyle™ napelemes anyag begyűjti a nap energiáját, és folyamatosan tölti az akkumulátort – ráadásul a mesterséges fényt is képes töltésre használni. Teljesen feltöltött akkumulátorral akár 80 órányi időt biztosít a lejátszásra, így még akkor sem kell megszakítania, ha kevés a fény a környezetében.
Fusson, sétáljon, görkorcsolyázzon! A kényelmes fejpánt nem csúszik le mozgás közben sem, a puha, szellőző fülpárnákban pedig hűsítő gél található. A fülpárnaborítás levehető és egyszerűen tisztítható, így mindig friss érzetet nyújt.
A 40 mm-es meghajtók gazdag hangzást biztosítanak, a fület körülölelő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat, aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül, így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét, ha csendesen hallgat zenét.
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