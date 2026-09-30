Powerfoyle™ az Exegertől. Több fény, több energia

Napfény vagy mesterséges fény? A fejhallgató feltöltődik, bármilyen fény éri! A fejpántba épített Powerfoyle™ napelemes anyag begyűjti a nap energiáját, és folyamatosan tölti az akkumulátort – ráadásul a mesterséges fényt is képes töltésre használni. Teljesen feltöltött akkumulátorral akár 80 órányi időt biztosít a lejátszásra, így még akkor sem kell megszakítania, ha kevés a fény a környezetében.