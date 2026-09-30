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6000 seriesFülre illeszkedő, napelemes fejhallgató

TAA6219BK/00

1 díj

Fény, energia, akció

A nagyszerű hangzás segít elindulni, a napenergia pedig mozgásban tart! A Powerfoyle™ napelemes technológiának köszönhetően ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató fénnyel tölthető, az akkumulátor pedig rengeteg, akár 80 órányi energiát képes tárolni a sötétebb helyeken való használathoz.

Összes előny megtekintése

Fény, energia, akció

  • Powerfoyle™ napelemes technológia

  • Öntöltő fejhallgató

  • Az akkumulátor 80 órányira tölthető fel

  • Mosható fülpárnák

Powerfoyle™ az Exegertől. Több fény, több energia

Powerfoyle™ az Exegertől. Több fény, több energia

Napfény vagy mesterséges fény? A fejhallgató feltöltődik, bármilyen fény éri! A fejpántba épített Powerfoyle™ napelemes anyag begyűjti a nap energiáját, és folyamatosan tölti az akkumulátort – ráadásul a mesterséges fényt is képes töltésre használni. Teljesen feltöltött akkumulátorral akár 80 órányi időt biztosít a lejátszásra, így még akkor sem kell megszakítania, ha kevés a fény a környezetében.

Stílusos és kényelmes, fülre illeszkedő kivitel az aktív életvitelt folytatóknak

Stílusos és kényelmes, fülre illeszkedő kivitel az aktív életvitelt folytatóknak

Fusson, sétáljon, görkorcsolyázzon! A kényelmes fejpánt nem csúszik le mozgás közben sem, a puha, szellőző fülpárnákban pedig hűsítő gél található. A fülpárnaborítás levehető és egyszerűen tisztítható, így mindig friss érzetet nyújt.

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

A 40 mm-es meghajtók gazdag hangzást biztosítanak, a fület körülölelő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat, aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül, így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét, ha csendesen hallgat zenét.

Műszaki adatok

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Díjak

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.