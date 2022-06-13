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Gyártás megszűnt

Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Értékelések

Biztonságos futás, szabadságot adó kerékpározás

A lejátszás gomb megnyomásával új módon hallgathatod a zenét edzés közben! A csontvezetéses, vezeték nélküli sportfejhallgató segítségével szabadon beszélhetsz az edzőtársaiddal, és teljes mértékben tisztában lehetsz környezeteddel. A futásaid és kerékpározásaid új élményt fognak nyújtani.

Összes előny megtekintése

Biztonságos futás, szabadságot adó kerékpározás

  • Fül köré illeszkedő

  • Csontvezetéses

  • Könnyű és strapabíró

  • IP67 por- és vízvédelem

Egész nap edzhetsz. 9 órányi lejátszási idő

Ez a csontvezetéses, nyitott füles kialakítású fülhallgató egyetlen feltöltéssel akár 9 órányi lejátszási időt biztosít a verseny teljes idejére. A teljes feltöltés kevesebb mint 2 órát vesz igénybe USB-C csatlakozón keresztül. Ennél is többre van szükséged? A 15 perces töltés plusz 1 óra lejátszási időt biztosít.

Csontvezetéses. Hang fülhallgató viselése nélkül.

Csontvezetéses. Hang fülhallgató viselése nélkül.

A csontvezetéses technológia a hangot a koponya csontjain keresztül továbbítja, így teljesen nyitva hagyja a füleket a környezet felé. Élvezheted a zenét és a podcastokat, miközben hallhatod, ahogy a lábad az ösvényhez ér. Vagy ha egy autó túl közel kerül a hátsó kerekedhez.

A beépített mikrofon eltávolítja a környezeti hangokat a hívásokból

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.8

5-ből

66

Értékelések

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab

nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom

Előnyök

szabadság és biztonság

Hátrányok

ára

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Használat dátuma 2022-02-13

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Használat dátuma 2022-02-13

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2021-06-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Előnyök

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Hátrányok

Ziadne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2022-02-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Használat dátuma 2022-02-07

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.