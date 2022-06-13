2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAA6606BK/00
Biztonságos futás, szabadságot adó kerékpározás
A lejátszás gomb megnyomásával új módon hallgathatod a zenét edzés közben! A csontvezetéses, vezeték nélküli sportfejhallgató segítségével szabadon beszélhetsz az edzőtársaiddal, és teljes mértékben tisztában lehetsz környezeteddel. A futásaid és kerékpározásaid új élményt fognak nyújtani.
Fül köré illeszkedő
Csontvezetéses
Könnyű és strapabíró
IP67 por- és vízvédelem
Ez a csontvezetéses, nyitott füles kialakítású fülhallgató egyetlen feltöltéssel akár 9 órányi lejátszási időt biztosít a verseny teljes idejére. A teljes feltöltés kevesebb mint 2 órát vesz igénybe USB-C csatlakozón keresztül. Ennél is többre van szükséged? A 15 perces töltés plusz 1 óra lejátszási időt biztosít.
A csontvezetéses technológia a hangot a koponya csontjain keresztül továbbítja, így teljesen nyitva hagyja a füleket a környezet felé. Élvezheted a zenét és a podcastokat, miközben hallhatod, ahogy a lábad az ösvényhez ér. Vagy ha egy autó túl közel kerül a hátsó kerekedhez.
3.8
5-ből
66
Értékelések
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab
nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom
Előnyök
szabadság és biztonság
Hátrányok
ára
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Használat dátuma 2022-02-13
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Használat dátuma 2022-02-13
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2021-06-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Előnyök
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Hátrányok
Ziadne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2022-02-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2022-02-07
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.