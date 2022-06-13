2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAA7607BK/00
Tedd szabaddá a füled! Hallj meg mindent!
Futás, kerékpározás, séta, bármi jöhet! Ezzel a könnyű, kényelmes és strapabíró, open-ear, vezeték nélküli sportfülhallgatóval mindent hallhatsz, ami körülötted történik - és a zenét is. A parkokban és a város utcáin is, az edzésed így még hatékonyabb lesz.
Fül köré illeszkedő
Csontvezetéses
Tiszta hívások
LED biztonsági jelzőfények
A csontvezetéses technológia a hangot a koponyacsontokon keresztül továbbítja, ami azt jelenti, hogy nem kell fülhallgatót helyezned a füledbe, vagy a fület eltakaró fejhallgatót viselned. Ehelyett a hang egyenesen a belső fülbe jut az arccsontokról, és a zene varázslatos módon hallható lesz!
Elindulnál az esőben? Az IP66 besorolás azt jelenti, hogy a szennyeződések vagy a felhőszakadás sem állhat ennek az open-ear fülhallgatónak az útjába, és még akkor is biztonságosan és egyszerűen tölthető, ha már elázott. Csak töröld le és csatlakoztasd a mágneses töltőegységhez.
Jöhet az éjjeli futás. Túrázz egy hegyi ösvényen alkonyatkor. Vagy kerékpározz az erdőben. A nyakpánt hátsó részén található fényes LED-fénycsíkkal a félhomályban is látható maradsz. A LED-eket a Philips Headphones alkalmazással vagy a nyakpánton lévő be-/kikapcsoló gombbal vezérelheted.
3.8
5-ből
66
Értékelések
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab
nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom
Előnyök
szabadság és biztonság
Hátrányok
ára
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Használat dátuma 2022-02-13
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Használat dátuma 2022-02-13
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2021-06-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Előnyök
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Hátrányok
Ziadne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2022-02-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Használat dátuma 2022-02-07
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.