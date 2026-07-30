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  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
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  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz
  • Jobb hangzás minden tartalomhoz

Soundbar 2.0 hangsugárzó

TAB5109/10

Jobb hangzás minden tartalomhoz

Bármit is szeret nézni vagy játszani, még jobban fogja imádni! Ez a nagyszerű megjelenésű, keskeny profilú soundbar hangsugárzó tisztább hangokat és jobb hangeffektusokat biztosít. A kifinomult audiotechnológia magával ragadó hangélményt nyújt, bármit is néz.

Összes előny megtekintése

Jobb hangzás minden tartalomhoz

  • 2.0 csatornás

  • Max. 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Egyszerűen jobb TV-hang

Egyszerűen jobb TV-hang

A soundbar hangsugárzó 2.0 csatornája és magával ragadó audiotechnológiája új szintre emel minden tartalmat, amit szeret. A négy EQ hangzásmód lehetővé teszi, hogy az éppen nézett műsornak megfelelő hangstílust válasszon – a beszédhangok pedig minden módban tisztábbak lesznek, ha aktiválja a párbeszédjavítás funkciót.

DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben

DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben

A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.

Dolby Digital Plus. Mozihangzás az otthonában

Dolby Digital Plus. Mozihangzás az otthonában

Minden drámát úgy élhet át, mintha az első sorban ülne, akár filmet néz, akár játszik. Ez a Dolby Digital Plus-kompatibilis soundbar hangsugárzó további hangszórók nélkül nyújt surround hangélményt. Hallani és érezni is fogja a különbséget.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.