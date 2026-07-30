2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAB5109/10
Jobb hangzás minden tartalomhoz
Bármit is szeret nézni vagy játszani, még jobban fogja imádni! Ez a nagyszerű megjelenésű, keskeny profilú soundbar hangsugárzó tisztább hangokat és jobb hangeffektusokat biztosít. A kifinomult audiotechnológia magával ragadó hangélményt nyújt, bármit is néz.
2.0 csatornás
Max. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
A soundbar hangsugárzó 2.0 csatornája és magával ragadó audiotechnológiája új szintre emel minden tartalmat, amit szeret. A négy EQ hangzásmód lehetővé teszi, hogy az éppen nézett műsornak megfelelő hangstílust válasszon – a beszédhangok pedig minden módban tisztábbak lesznek, ha aktiválja a párbeszédjavítás funkciót.
A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.
Minden drámát úgy élhet át, mintha az első sorban ülne, akár filmet néz, akár játszik. Ez a Dolby Digital Plus-kompatibilis soundbar hangsugárzó további hangszórók nélkül nyújt surround hangélményt. Hallani és érezni is fogja a különbséget.
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