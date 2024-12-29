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2.1-es hangprojektor vezeték nélküli mélynyomóval

TAB5309/10

2.4

| (5) Értékelések

Jobb, mélyebb hangzás minden szórakozáshoz

Keltse életre a filmeket és még sok mást ezzel a nagy teljesítményű hangprojektorral és vezeték nélküli mélynyomóval. A robbanások dübörögnek. A zene szárnyal. A játékok még lenyűgözőbbé válnak. A kifinomult audiotechnológia magával ragadó hangélményt teremt, bármit is néz.

Összes előny megtekintése

Jobb, mélyebb hangzás minden szórakozáshoz

  • 2.1 csatorna, vezeték nélküli mélynyomó

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 csatorna. Vezeték nélküli mélynyomó a mélyebb basszusokért

2.1 csatorna. Vezeték nélküli mélynyomó a mélyebb basszusokért

A 2.1 csatorna és a magával ragadó hangtechnológia új szintre emeli a hangzást, míg a kompakt vezeték nélküli mélynyomó kellő erőt ad az effekteknek és a zenének. A négy EQ mód segítségével a nézett tartalomhoz illő hangstílust választhat – a Párbeszédkiemelés aktiválásával pedig bármelyik módban tisztábban hallhatók a beszédhangok.

DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben

DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben

A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.

Dolby Digital Plus. Mozihangzás az otthonában

Dolby Digital Plus. Mozihangzás az otthonában

Minden drámát úgy élhet át, mintha az első sorban ülne, akár filmet néz, akár játszik. Ez a Dolby Digital Plus-kompatibilis soundbar hangsugárzó további hangszórók nélkül nyújt surround hangélményt. Hallani és érezni is fogja a különbséget.

Műszaki adatok

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Értékelések

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2.4

5-ből

5

Értékelések

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Előnyök

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Hátrányok

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2024-11-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2025-07-29

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Hátrányok

Nastavenie hlasitosti

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Használat dátuma 2024-08-01

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Használat dátuma 2024-08-01

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.