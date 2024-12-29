2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAB5309/10
Jobb, mélyebb hangzás minden szórakozáshoz
Keltse életre a filmeket és még sok mást ezzel a nagy teljesítményű hangprojektorral és vezeték nélküli mélynyomóval. A robbanások dübörögnek. A zene szárnyal. A játékok még lenyűgözőbbé válnak. A kifinomult audiotechnológia magával ragadó hangélményt teremt, bármit is néz.
2.1 csatorna, vezeték nélküli mélynyomó
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
A 2.1 csatorna és a magával ragadó hangtechnológia új szintre emeli a hangzást, míg a kompakt vezeték nélküli mélynyomó kellő erőt ad az effekteknek és a zenének. A négy EQ mód segítségével a nézett tartalomhoz illő hangstílust választhat – a Párbeszédkiemelés aktiválásával pedig bármelyik módban tisztábban hallhatók a beszédhangok.
A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.
Minden drámát úgy élhet át, mintha az első sorban ülne, akár filmet néz, akár játszik. Ez a Dolby Digital Plus-kompatibilis soundbar hangsugárzó további hangszórók nélkül nyújt surround hangélményt. Hallani és érezni is fogja a különbséget.
2.4
5-ből
5
Értékelések
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Előnyök
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Hátrányok
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2024-11-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2025-07-29
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Hátrányok
Nastavenie hlasitosti
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Használat dátuma 2024-08-01
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Használat dátuma 2024-08-01