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  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

TAB8405/10

4.6

| (12) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket

Első osztályú hangélmény

Fokozza minden film, sportesemény és lejátszási lista hanghatását. Ez a vezeték nélküli mélynyomóval és Dolby Atmos funkcióval ellátott, fényes kivitelű soundbar jobb basszusokat és tisztább beszédhangot biztosít. Ráadásul egyszerűen integrálható többhelyiséges összeállításba is.

Összes előny megtekintése

Első osztályú hangélmény

  • Vezeték nélküli mélynyomó, max. 240 W

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi kompatibilis

  • Csatlakoztatások hangsegédekkel

Stadion EQ hangzásmód. Olyan érzés Önnek, mintha a helyszínen lenne

Élje át az élő sportesemények izgalmát a nappalijában. Stadion EQ hangzásmódban hallhatja a környező tömeg moraját, mintha Ön is ott ülne a stadionban! Átélheti minden fontos pillanat izgalmát – de közben a kristálytiszta kommentárt is hallja.

A hangsegédekkel kompatibilis kedvenc készülékeihez csatlakoztatható

A hangsegédekkel kompatibilis kedvenc készülékeihez csatlakoztatható

Kérje meg az Alexa-kompatibilis eszközeit vagy bármilyen hangszórót, amely a Google Segéddel vezérelhető, hogy játsszon le zenét a soundbar hangsugárzón. Sirit jobban kedveli? Ez a hangsugárzó Apple AirPlay 2-vel is kompatibilis, így Sirit is megkérheti. Növelheti a hangerőt. Átugorhat számokat. Mindezt érintés nélkül.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optikai bemenet

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

12

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

3
1

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Dizájn, hangtisztaság, basszus

The One szériához vettük és egyáltalán nem bántuk meg! Mind Dizájnban (a tv-hez illik), mind a hangjában teljesen meg vagyunk elégedve! A basszus is tökéletes harmóniában van a magas és közép hangokkal!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Használat dátuma 2021-05-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Használat dátuma 2021-05-14

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

szuper, szép dizájn,

NAGYON SZÉPEN TISZTÁN SZÓL, SZUPER CUCC, MÉG JÓ HOGY KIRÁLY PHILIPS

Előnyök

SZÉP TISZTA HANGZÁS

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Használat dátuma 2022-02-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Használat dátuma 2022-02-14

28/02/2022

România

România

produsul are caracteristici tehnice excelente

calitatea sunetului este foarte buna,placut impresionat de sunetul de cinema.

Előnyök

ar fi avantaj daca pretul ar fi mai mic

Hátrányok

nu sant

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2022-01-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2022-01-28

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.