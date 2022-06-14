2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Első osztályú hangélmény
Fokozza minden film, sportesemény és lejátszási lista hanghatását. Ez a vezeték nélküli mélynyomóval és Dolby Atmos funkcióval ellátott, fényes kivitelű soundbar jobb basszusokat és tisztább beszédhangot biztosít. Ráadásul egyszerűen integrálható többhelyiséges összeállításba is.
Vezeték nélküli mélynyomó, max. 240 W
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi kompatibilis
Csatlakoztatások hangsegédekkel
Élje át az élő sportesemények izgalmát a nappalijában. Stadion EQ hangzásmódban hallhatja a környező tömeg moraját, mintha Ön is ott ülne a stadionban! Átélheti minden fontos pillanat izgalmát – de közben a kristálytiszta kommentárt is hallja.
Kérje meg az Alexa-kompatibilis eszközeit vagy bármilyen hangszórót, amely a Google Segéddel vezérelhető, hogy játsszon le zenét a soundbar hangsugárzón. Sirit jobban kedveli? Ez a hangsugárzó Apple AirPlay 2-vel is kompatibilis, így Sirit is megkérheti. Növelheti a hangerőt. Átugorhat számokat. Mindezt érintés nélkül.
4.6
5-ből
12
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Peti99
14/06/2022
Magyarország
Dizájn, hangtisztaság, basszus
The One szériához vettük és egyáltalán nem bántuk meg! Mind Dizájnban (a tv-hez illik), mind a hangjában teljesen meg vagyunk elégedve! A basszus is tökéletes harmóniában van a magas és közép hangokkal!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Használat dátuma 2021-05-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Használat dátuma 2021-05-14
JEGESMEDVE
14/06/2022
Magyarország
szuper, szép dizájn,
NAGYON SZÉPEN TISZTÁN SZÓL, SZUPER CUCC, MÉG JÓ HOGY KIRÁLY PHILIPS
Előnyök
SZÉP TISZTA HANGZÁS
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Használat dátuma 2022-02-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Használat dátuma 2022-02-14
toby2
28/02/2022
România
produsul are caracteristici tehnice excelente
calitatea sunetului este foarte buna,placut impresionat de sunetul de cinema.
Előnyök
ar fi avantaj daca pretul ar fi mai mic
Hátrányok
nu sant
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2022-01-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2022-01-28