2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAB8805/10
Erőteljes, moziszerű hangzás
Hozzon ki még többet a mozis estékből ezzel a nagy teljesítményű soundbar hangsugárzóval és a vezeték nélküli mélynyomóval. A lenyűgöző, 3D hatású Dolby Atmos révén a jelenet sűrűjében érezheti magát. A Play-Fi kompatibilitás révén valódi surround hangzást hozhat létre, egyszerű módon.
Vezeték nélküli mélynyomó, max. 400 W
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi kompatibilis
Csatlakoztatások hangsegédekkel
Bármit is néz vagy hallgat, ez a soundbar hangsugárzó 300 W teljesítményt biztosít. A 3.1 csatorna gazdagabb hangzással, drámaibb hanghatásokkal és tisztább párbeszédekkel tölti meg a helyiséget. A vezeték nélküli mélynyomó minden robbanást és beütést kiemel.
Növelje a drámai hatást, bármit is néz. A Dolby Atmosszal kompatibilis soundbar hangsugárzó reprodukálja a magasságot és a mélységet is, így virtuális háromdimenziós surround hangzás keletkezik, amely körülöleli Önt.
Az Easy Play-Fi kompatibilitásnak köszönhetően ez a hangsugárzó a többhelyiséges rendszer sztárja lesz. Szinkronizálhat Play-Fi kompatibilis hangsugárzókat a többhelyiséges hanghoz, vagy akár valódi surround hangrendszert is létrehozhat – mindezt a Philips Sound- vagy a Play-Fi alkalmazáson keresztül.
4.2
5-ből
17
Értékelések
NumelemeunuesteJosh
30/12/2022
România
Philips alkalmazott
Sună excelent!
[Employee of philipsglobal] Soundbar-ul se aude foarte bine și e foarte convenient, dacă e folosit cu alte boxe prin PlayFi. Aplicația e puțin mai greu de folosit pentru a le împerechea, dar odată împerecheate, funcționează bine.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2022-11-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless
Használat dátuma 2022-11-30
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Használat dátuma 2022-03-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Használat dátuma 2022-03-17
Pero G.
05/07/2022
Slovenija
Ellenőrzött vevő
Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.
Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.
Előnyök
Vse. Predvsem nizkotonec.
Hátrányok
/
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Használat dátuma 2022-06-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Használat dátuma 2022-06-05