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  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
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  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék elejéről
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  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
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Gyártás megszűnt

3.1-es soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

TAB8805/10

4.2

| (17) Értékelések

Erőteljes, moziszerű hangzás

Hozzon ki még többet a mozis estékből ezzel a nagy teljesítményű soundbar hangsugárzóval és a vezeték nélküli mélynyomóval. A lenyűgöző, 3D hatású Dolby Atmos révén a jelenet sűrűjében érezheti magát. A Play-Fi kompatibilitás révén valódi surround hangzást hozhat létre, egyszerű módon.

Összes előny megtekintése

Erőteljes, moziszerű hangzás

  • Vezeték nélküli mélynyomó, max. 400 W

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi kompatibilis

  • Csatlakoztatások hangsegédekkel

Intelligens soundbar hangsugárzó. Magával ragadó moziélmény

Intelligens soundbar hangsugárzó. Magával ragadó moziélmény

Bármit is néz vagy hallgat, ez a soundbar hangsugárzó 300 W teljesítményt biztosít. A 3.1 csatorna gazdagabb hangzással, drámaibb hanghatásokkal és tisztább párbeszédekkel tölti meg a helyiséget. A vezeték nélküli mélynyomó minden robbanást és beütést kiemel.

Dolby Atmos. Fokozza az izgalmakat

Dolby Atmos. Fokozza az izgalmakat

Növelje a drámai hatást, bármit is néz. A Dolby Atmosszal kompatibilis soundbar hangsugárzó reprodukálja a magasságot és a mélységet is, így virtuális háromdimenziós surround hangzás keletkezik, amely körülöleli Önt.

Play-Fi. A többhelyiségestől a surround hangzásig

Play-Fi. A többhelyiségestől a surround hangzásig

Az Easy Play-Fi kompatibilitásnak köszönhetően ez a hangsugárzó a többhelyiséges rendszer sztárja lesz. Szinkronizálhat Play-Fi kompatibilis hangsugárzókat a többhelyiséges hanghoz, vagy akár valódi surround hangrendszert is létrehozhat – mindezt a Philips Sound- vagy a Play-Fi alkalmazáson keresztül.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

17

Értékelések

30/12/2022

România

România

Philips alkalmazott

Sună excelent!

[Employee of philipsglobal] Soundbar-ul se aude foarte bine și e foarte convenient, dacă e folosit cu alte boxe prin PlayFi. Aplicația e puțin mai greu de folosit pentru a le împerechea, dar odată împerecheate, funcționează bine.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2022-11-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless

Használat dátuma 2022-11-30

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Használat dátuma 2022-03-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Használat dátuma 2022-03-17

05/07/2022

Slovenija

Slovenija

Ellenőrzött vevő

Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.

Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.

Előnyök

Vse. Predvsem nizkotonec.

Hátrányok

/

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Használat dátuma 2022-06-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Használat dátuma 2022-06-05

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.