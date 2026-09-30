2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAE5008BK/00
Dübörögjön a basszus.
Élvezze kedvenc zenéi ütős mélyhangjait. A fülbe helyezhető fülhallgatók viselése kényelmes, a vezetéken elhelyezett távvezérlővel pedig könnyedén lehet navigálni a lejátszási listákban. Ideális megoldás arra az esetre, ha éppen akkor fut be egy hívás, amikor kedvenc száma következne!
Erőteljes mélyhangú
Könnyű, fülbe illeszkedő kialakítás
3 gombos, vezetéken elhelyezett vezérlő
USB-C csatlakozó
Milyen útra kelni a kedvenc zenéi nélkül? Ez a fülhallgató telt és dübörgő mélyhangokat sugároz az erőteljes, 10 mm-es meghajtókból. Élvezze a kényelmes viseletet a tökéletesen illeszkedő fülbetétnek köszönhetően.
Kedvenc zenéit pontosan olyan hangzással hallgathatja, ahogyan azokat az alkotóik megálmodták. A fülhallgató beépített digitális-analóg átalakító (DAC) funkcióval rendelkezik, amely javítja a zenehallgatás minőségét. Élvezze kedvenc dallamainak minden másodpercét.
Az ovális akusztikus cső és a három méretben elérhető cserélhető gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít, és órákon át viselheti őket. Élvezze az egész napos kényelmes zenehallgatást.
Értékelések
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.