Dübörögjön a basszus.

Élvezze kedvenc zenéi ütős mélyhangjait. A fülbe helyezhető fülhallgatók viselése kényelmes, a vezetéken elhelyezett távvezérlővel pedig könnyedén lehet navigálni a lejátszási listákban. Ideális megoldás arra az esetre, ha éppen akkor fut be egy hívás, amikor kedvenc száma következne!