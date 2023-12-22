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2000 seriesDVD-lejátszó

TAEP200/12

3.9

| (8) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Élvezze az élményt DVD-ről és USB-ről

Álmai lejátszója, amelynek nemcsak a képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips TAEP200-as DVD lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes előny megtekintése

Élvezze az élményt DVD-ről és USB-ről

  • USB 2.0

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása

CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.9

5-ből

8

Értékelések

3

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Előnyök

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Hátrányok

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Használat dátuma 2023-11-22

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Használat dátuma 2023-11-22

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

přehraje všechno co mám doma

mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Használat dátuma 2021-04-12

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Használat dátuma 2021-04-12

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Előnyök

Jancis

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAEP200 DVD atskaņotājs

Használat dátuma 2023-08-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAEP200 DVD atskaņotājs

Használat dátuma 2023-08-17

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.