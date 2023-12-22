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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAEP200/12
Élvezze az élményt DVD-ről és USB-ről
Álmai lejátszója, amelynek nemcsak a képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips TAEP200-as DVD lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.
USB 2.0
A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.
Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.
Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.
3.9
5-ből
8
Értékelések
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Előnyök
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Hátrányok
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Használat dátuma 2023-11-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Használat dátuma 2023-11-22
rampas
12/05/2021
Česká republika
přehraje všechno co mám doma
mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Használat dátuma 2021-04-12
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Használat dátuma 2021-04-12
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Előnyök
Jancis
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAEP200 DVD atskaņotājs
Használat dátuma 2023-08-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAEP200 DVD atskaņotājs
Használat dátuma 2023-08-17
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