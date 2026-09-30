Tartsa kéznél zenéit

Bármit is csinál, a zene mindig Önnel van! Ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató 15 órányi lejátszási időt és tiszta hangzást biztosít. A fülpárnán lévő gombokkal könnyen szabályozható a zene és a hívások. A fülpárnák pedig laposra hajthatók az egyszerű tárolás érdekében.