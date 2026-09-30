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Vezeték nélküli fejhallgatók

TAH1108BK/00

Tartsa kéznél zenéit

Bármit is csinál, a zene mindig Önnel van! Ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató 15 órányi lejátszási időt és tiszta hangzást biztosít. A fülpárnán lévő gombokkal könnyen szabályozható a zene és a hívások. A fülpárnák pedig laposra hajthatók az egyszerű tárolás érdekében.

Összes előny megtekintése

Tartsa kéznél zenéit

  • 30 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • Bluetooth®

  • Könnyű fejpánt

  • Összehajtható

15 óra lejátszási idő és gyorstöltés

A Bluetooth fülre illeszkedő fejhallgatók párosítása egyszerű, és akár 15 órányi lejátszási idő lehetséges egy 2 órás töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy 15 perces töltés további 3 órányi zenehallgatást biztosít.

Kristálytiszta hangzás

A nagy teljesítményű, 30 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást biztosítanak, míg a hátul zárt kialakítás nagyszerű hangszigetelést nyújt. Élvezze a zene minden percét anélkül, hogy mások is hallanák.

Könnyen viselhető. Könnyen használható

A puha fülpárnák extra kényelmet nyújtanak a zenehallgatás során. A fülpárnán lévő gombokkal – többek között – beállíthatja a hangerőt, átugorhat vagy szüneteltethet zeneszámokat, hívásokat fogadhat vagy utasíthat el.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.