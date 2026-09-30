2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAH1108BK/00
Tartsa kéznél zenéit
Bármit is csinál, a zene mindig Önnel van! Ez a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató 15 órányi lejátszási időt és tiszta hangzást biztosít. A fülpárnán lévő gombokkal könnyen szabályozható a zene és a hívások. A fülpárnák pedig laposra hajthatók az egyszerű tárolás érdekében.
30 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®
Könnyű fejpánt
Összehajtható
A Bluetooth fülre illeszkedő fejhallgatók párosítása egyszerű, és akár 15 órányi lejátszási idő lehetséges egy 2 órás töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy 15 perces töltés további 3 órányi zenehallgatást biztosít.
A nagy teljesítményű, 30 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást biztosítanak, míg a hátul zárt kialakítás nagyszerű hangszigetelést nyújt. Élvezze a zene minden percét anélkül, hogy mások is hallanák.
A puha fülpárnák extra kényelmet nyújtanak a zenehallgatás során. A fülpárnán lévő gombokkal – többek között – beállíthatja a hangerőt, átugorhat vagy szüneteltethet zeneszámokat, hívásokat fogadhat vagy utasíthat el.
Értékelések
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.