TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Elsődleges kép
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe

6000 seriesFület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

TAH6509BK/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Adja át magát az élménynek

Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.

Összes előny megtekintése

Adja át magát az élménynek

  • Noise Canceling Pro zajkioltás

  • Fület körülölelő kivitel

  • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

  • Akár 70 órányi lejátszási idő

Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával

Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával

Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre,és valós időben csökkenti a külső zajokat,beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani,hogy mi történik Ön körül,az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat,így anélkül folytathat beszélgetést,hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Könnyű,kényelmes,összehajtható és stílusos!

Könnyű,kényelmes,összehajtható és stílusos!

A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás hosszú használat esetén is kényelmes,a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók,így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból,illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak köszönhetően. Ahhoz,hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül élvezhesse,egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Előnyök

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Hátrányok

Z waty nic nie ma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2025-07-24

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2025-07-24

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.