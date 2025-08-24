2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAH6509BK/00
Adja át magát az élménynek
Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.
Noise Canceling Pro zajkioltás
Fület körülölelő kivitel
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
Akár 70 órányi lejátszási idő
Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre,és valós időben csökkenti a külső zajokat,beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani,hogy mi történik Ön körül,az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat,így anélkül folytathat beszélgetést,hogy eltávolítaná a fejhallgatót.
A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás hosszú használat esetén is kényelmes,a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók,így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.
Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból,illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak köszönhetően. Ahhoz,hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül élvezhesse,egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Fabian Nol
24/08/2025
Polska
Tak🥰
Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips
Előnyök
Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość
Hátrányok
Z waty nic nie ma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2025-07-24
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2025-07-24