Philips Georg Jensen külső akkumulátor

Ha Önnek a szépség is fontos a technológiában, akkor ebben a külső akkumulátorban megtalálja. Az aprólékosan kidolgozott, sötétbarna bőrből és polírozott acélelemekkel készült burkolat vezeték nélküli Qi töltőpadot rejt. A levehető hordszíj egyben USB-A–USB-C kábelként is szolgál.