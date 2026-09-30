TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

Philips Georg Jensen külső akkumulátor

TAJP10/00

Philips Georg Jensen külső akkumulátor

Ha Önnek a szépség is fontos a technológiában, akkor ebben a külső akkumulátorban megtalálja. Az aprólékosan kidolgozott, sötétbarna bőrből és polírozott acélelemekkel készült burkolat vezeték nélküli Qi töltőpadot rejt. A levehető hordszíj egyben USB-A–USB-C kábelként is szolgál.

Összes előny megtekintése

Gyönyörű és nagy teljesítményű

Philips Georg Jensen külső akkumulátor

5 W maximális töltőteljesítmény

A nagy töltőfelületnek köszönhetően a telefon könnyedén elhelyezhető a párnán, a maximális töltőteljesítmény pedig 5 W.

A levehető hordszíj egyben USB-A–USB-C kábelként is szolgál

A sötétbarna szilikon hordszíj USB-A–USB-C csatlakozókkal rendelkezik a külső akkumulátor töltéséhez.

Georg Jensen polírozott acélelemek

Georg Jensen polírozott acélelemek

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.