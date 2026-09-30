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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAJP10/00
Philips Georg Jensen külső akkumulátor
Ha Önnek a szépség is fontos a technológiában, akkor ebben a külső akkumulátorban megtalálja. Az aprólékosan kidolgozott, sötétbarna bőrből és polírozott acélelemekkel készült burkolat vezeték nélküli Qi töltőpadot rejt. A levehető hordszíj egyben USB-A–USB-C kábelként is szolgál.
A nagy töltőfelületnek köszönhetően a telefon könnyedén elhelyezhető a párnán, a maximális töltőteljesítmény pedig 5 W.
A sötétbarna szilikon hordszíj USB-A–USB-C csatlakozókkal rendelkezik a külső akkumulátor töltéséhez.
Georg Jensen polírozott acélelemek
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