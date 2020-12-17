2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Vidd magaddal a zenét! Stílusosan.
Csodálatosan ívelt formák, finom tapintás. A gyapjúval kevert hangszórószövet és a polírozott acélból készült fedőlemez látványos megjelenést kölcsönöz ennek a kis méretű Bluetooth hangszórónak. Tiszta hangzását akár 6 órán keresztül is élvezheti.
Bluetooth®
4 W kimeneti teljesítmény
6 órányi lejátszási idő
IPX7 vízállóság
A Georg Jensennel közösen tervezett kis méretű, ívelt Bluetooth hangszóró egyszerű, mégis lélegzetelállító. A polírozott acélból készült fedőlemez csodás kontrasztot képez a kellemes tapintású Kvadrat hangszórószövettel. Visszafogott márkajelzések utalnak finoman a Philips és a Georg Jensen együttműködésére.
A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.
Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 6 órányi lejátszási időt nyújt. A hangszórón hangerőszabályozó gombok is találhatók. Párosítsa egy ugyanilyen Philips Georg Jensen hangszóróval, és élvezze a zenét sztereó hangzással. Csak nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsoló gombot.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Előnyök
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Használat dátuma 2019-11-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Használat dátuma 2019-11-17