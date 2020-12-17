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Gyártás megszűnt

Philips Georg Jensen hangszóró

TAJS30/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Vidd magaddal a zenét! Stílusosan.

Csodálatosan ívelt formák, finom tapintás. A gyapjúval kevert hangszórószövet és a polírozott acélból készült fedőlemez látványos megjelenést kölcsönöz ennek a kis méretű Bluetooth hangszórónak. Tiszta hangzását akár 6 órán keresztül is élvezheti.

Összes előny megtekintése

Vidd magaddal a zenét! Stílusosan.

  • Bluetooth®

  • 4 W kimeneti teljesítmény

  • 6 órányi lejátszási idő

  • IPX7 vízállóság

Tapintható harmónia. Georg Jensen polírozott acélelemek.

Tapintható harmónia. Georg Jensen polírozott acélelemek.

A Georg Jensennel közösen tervezett kis méretű, ívelt Bluetooth hangszóró egyszerű, mégis lélegzetelállító. A polírozott acélból készült fedőlemez csodás kontrasztot képez a kellemes tapintású Kvadrat hangszórószövettel. Visszafogott márkajelzések utalnak finoman a Philips és a Georg Jensen együttműködésére.

Kvadrat hangszórószövet. A hang áteresztésére tervezve.

Kvadrat hangszórószövet. A hang áteresztésére tervezve.

A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.

6 órányi lejátszási idő. Párosítsa a sztereó hangzásért.

6 órányi lejátszási idő. Párosítsa a sztereó hangzásért.

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 6 órányi lejátszási időt nyújt. A hangszórón hangerőszabályozó gombok is találhatók. Párosítsa egy ugyanilyen Philips Georg Jensen hangszóróval, és élvezze a zenét sztereó hangzással. Csak nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsoló gombot.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Előnyök

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Használat dátuma 2019-11-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Használat dátuma 2019-11-17

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.