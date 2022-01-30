TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék életmódja
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék életmódja

Gyártás megszűnt

Internetes rádió

TAM2805/10

4.2

| (10) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

Különlegesen vékony. Funkciókban gazdag.

Kevés a hely? Az élményen nem kell spórolnia! Ez a vékony, falra szerelhető mikrorendszer alkalmas az internetes rádiózásra és a DAB+ adások vételére, kompatibilis a Spotify Connect szolgáltatással és Bluetooth streamelésre is képes. Ha ez nem lenne elég, CD-lejátszót vagy lemezjátszót is csatlakoztathat hozzá.

Összes előny megtekintése

Különlegesen vékony. Funkciókban gazdag.

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

Egy kis méretű rendszer az összes zenéjéhez

Hallgatni valót keres? Ezzel a mikrorendszerrel a világ több ezer digitális vagy internetes rádióállomását hallgathatja zavarmentesen. A Bluetooth kapcsolaton keresztül zenét, podcastokat és egyéb tartalmakat streamelhet, az audiobemenet pedig a vezetékes források használatát segíti.

Kisebb helyiségekhez tökéletes

Ezt a karcsú mikrorendszert szabadon felállíthatja a mellékelt talpra, vagy távolítsa el a talpat a falra való közvetlen felszereléshez. Két szélessávú meghajtó gondoskodik a tiszta sztereó hangzásról.

Egyszerű streamelés. Fantasztikus hallgatási élmény.

Streamelés Spotifyról? A Bluetooth internetes rádió Spotify Connect lehetőséggel büszkélkedik. Használja a mobiltelefonját távvezérlőként, miközben a rádió a legjobb minőségű Spotify jelet közvetíti – közvetlenül a Spotify-kiszolgálókról. Két szélessávú meghajtó gondoskodik a tiszta sztereó hangzásról.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.2

5-ből

10

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

2

30/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek választás volt.

Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.

Előnyök

könnyen kezelhető

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetes rádió

Használat dátuma 2020-12-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetes rádió

Használat dátuma 2020-12-30

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Előnyök

Pripojenie na internet

Hátrányok

Nema žiadny audio výstup

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio

Használat dátuma 2022-12-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio

Használat dátuma 2022-12-07

20/01/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu dobré rádio

Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí

Előnyök

skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu

Hátrányok

uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio

Használat dátuma 2021-12-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio

Használat dátuma 2021-12-20

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.