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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Különlegesen vékony. Funkciókban gazdag.
Kevés a hely? Az élményen nem kell spórolnia! Ez a vékony, falra szerelhető mikrorendszer alkalmas az internetes rádiózásra és a DAB+ adások vételére, kompatibilis a Spotify Connect szolgáltatással és Bluetooth streamelésre is képes. Ha ez nem lenne elég, CD-lejátszót vagy lemezjátszót is csatlakoztathat hozzá.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
Hallgatni valót keres? Ezzel a mikrorendszerrel a világ több ezer digitális vagy internetes rádióállomását hallgathatja zavarmentesen. A Bluetooth kapcsolaton keresztül zenét, podcastokat és egyéb tartalmakat streamelhet, az audiobemenet pedig a vezetékes források használatát segíti.
Ezt a karcsú mikrorendszert szabadon felállíthatja a mellékelt talpra, vagy távolítsa el a talpat a falra való közvetlen felszereléshez. Két szélessávú meghajtó gondoskodik a tiszta sztereó hangzásról.
Streamelés Spotifyról? A Bluetooth internetes rádió Spotify Connect lehetőséggel büszkélkedik. Használja a mobiltelefonját távvezérlőként, miközben a rádió a legjobb minőségű Spotify jelet közvetíti – közvetlenül a Spotify-kiszolgálókról. Két szélessávú meghajtó gondoskodik a tiszta sztereó hangzásról.
4.2
5-ből
10
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Bucóka
30/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek választás volt.
Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.
Előnyök
könnyen kezelhető
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetes rádió
Használat dátuma 2020-12-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetes rádió
Használat dátuma 2020-12-30
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Előnyök
Pripojenie na internet
Hátrányok
Nema žiadny audio výstup
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio
Használat dátuma 2022-12-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio
Használat dátuma 2022-12-07
Pep11
20/01/2022
Česká republika
Opravdu dobré rádio
Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí
Előnyök
skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu
Hátrányok
uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio
Használat dátuma 2021-12-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM2805 Internetové rádio
Használat dátuma 2021-12-20