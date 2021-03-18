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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Többfunkciós
Internetes rádió, Spotify Connect, Bluetooth vagy CD-lejátszó? Bármelyiket is szeretné hallgatni, ez a kompakt, többfunkciós mikrorendszer áll a rendelkezésére. Az audiobemeneten vagy az USB-porton keresztül pedig további forrásokat is csatlakoztathat. Élvezze a gazdagabb hangzást egy olyan rendszerből, amely szinte bármely helyiségben jól mutat.
Internetes rádió, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
A klasszikus zenétől a legújabb podcastokig. A Spotify Connect segítségével a Spotify legjobb minőségű jelét streamelheti Wi-Fi-n keresztül, Bluetooth kapcsolaton keresztül lejátszási listákat és egyebeket streamelhet, továbbá CD-ket játszhat le, illetve audiobemeneten vagy USB-porton más forrásokat csatlakoztathat.
Az internetes rádió világszerte több ezer állomásra nyit ajtót, amelyeken minden elképzelhető programot megtalál. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és csatornákat is beprogramozhat kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomásaira.
Két hangszóró van beépítve a többfunkciós mikrorendszer készülékházába. Tiszta hangzást és erőteljes basszust kap a szélessávú meghajtóknak és a Bass Reflex nyílásoknak köszönhetően. Az 50 W maximális teljesítmény konyhákhoz, irodákhoz és kisebb nappalikhoz is tökéletes.
4.1
5-ből
14
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
zolaa04
18/03/2021
Magyarország
A termék sok funkcióval van ellátva.
Akciósan vettem philips hozza a minőséget elfogadható hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
Előnyök
Bluetooth és a wifi remekül teszi a dolgát. Maga a készülék és végre a távirányitó is remek anyaghasználat. A kijelző elfogadható áttekinthető. Egyszóval nem bántam meg.
Hátrányok
Kicsit a basszus lehetne erőteljesebb. DAB+ felesleges. A kijelző egy kicsit lehetne nagyobb.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Mikro zenei rendszer
Használat dátuma 2021-02-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Mikro zenei rendszer
Használat dátuma 2021-02-18
zobor
08/02/2023
Slovensko
Ellenőrzött vevő
xxx
dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.
Előnyök
rozmery, DAB+
Hátrányok
funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudobný mikrosystém
Használat dátuma 2023-01-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudobný mikrosystém
Használat dátuma 2023-01-08
elze odeslat
06/12/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
TAM6805
Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů
Előnyök
Velikost, výkon, cena.
Hátrányok
Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2023-11-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2023-11-06