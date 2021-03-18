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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

TAM6805/10

4.1

| (14) Értékelések | 82% ajánlja ezt a terméket

Többfunkciós

Internetes rádió, Spotify Connect, Bluetooth vagy CD-lejátszó? Bármelyiket is szeretné hallgatni, ez a kompakt, többfunkciós mikrorendszer áll a rendelkezésére. Az audiobemeneten vagy az USB-porton keresztül pedig további forrásokat is csatlakoztathat. Élvezze a gazdagabb hangzást egy olyan rendszerből, amely szinte bármely helyiségben jól mutat.

Összes előny megtekintése

Többfunkciós

  • Internetes rádió, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Mindenféle zene, podcastok és egyebek

Mindenféle zene, podcastok és egyebek

A klasszikus zenétől a legújabb podcastokig. A Spotify Connect segítségével a Spotify legjobb minőségű jelét streamelheti Wi-Fi-n keresztül, Bluetooth kapcsolaton keresztül lejátszási listákat és egyebeket streamelhet, továbbá CD-ket játszhat le, illetve audiobemeneten vagy USB-porton más forrásokat csatlakoztathat.

Internetes rádió. DAB+ és FM rádió

Internetes rádió. DAB+ és FM rádió

Az internetes rádió világszerte több ezer állomásra nyit ajtót, amelyeken minden elképzelhető programot megtalál. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és csatornákat is beprogramozhat kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomásaira.

Beépített Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Beépített Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Két hangszóró van beépítve a többfunkciós mikrorendszer készülékházába. Tiszta hangzást és erőteljes basszust kap a szélessávú meghajtóknak és a Bass Reflex nyílásoknak köszönhetően. Az 50 W maximális teljesítmény konyhákhoz, irodákhoz és kisebb nappalikhoz is tökéletes.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.1

5-ből

14

Értékelések

82%

ajánlja ezt a terméket

18/03/2021

Magyarország

Magyarország

A termék sok funkcióval van ellátva.

Akciósan vettem philips hozza a minőséget elfogadható hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Előnyök

Bluetooth és a wifi remekül teszi a dolgát. Maga a készülék és végre a távirányitó is remek anyaghasználat. A kijelző elfogadható áttekinthető. Egyszóval nem bántam meg.

Hátrányok

Kicsit a basszus lehetne erőteljesebb. DAB+ felesleges. A kijelző egy kicsit lehetne nagyobb.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Mikro zenei rendszer

Használat dátuma 2021-02-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Mikro zenei rendszer

Használat dátuma 2021-02-18

08/02/2023

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

xxx

dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.

Előnyök

rozmery, DAB+

Hátrányok

funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudobný mikrosystém

Használat dátuma 2023-01-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudobný mikrosystém

Használat dátuma 2023-01-08

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

TAM6805

Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů

Előnyök

Velikost, výkon, cena.

Hátrányok

Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2023-11-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAM6805 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2023-11-06

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.