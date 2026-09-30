Maradj lendületben a kerek, intelligens töltőtokkal

Ez az intelligens tok több mint egy töltő: vezérelheted vele a hívásokat, a lejátszást, a zajszűrést és az Auracast™ funkciót, illetve bekapcsolhatod a Lo-Fi hangmódot. Még fényképeket is készíthetsz vele, mivel távolról aktiválhatod a csatlakoztatott eszköz kameráját. A választható bakelitlemez-, magnókazetta- és erősítőanimációkkal megváltoztathatod a tok 1.47"-os színes érintőképernyőjének megjelenését.