2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
TAMS3BK/00
The Buds
Élénk színek. Ütős zene. Merész megjelenésével és könnyed stílusával a The Buds gondoskodik a jó hangulatról: meleg, részletgazdag hangzást kínál, kerek intelligens töltőtokja pedig könnyedén elfér a zsebedben. A te napod, a te lejátszási listáid, a te tempód.
Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés
Intelligens töltőtok
Adaptív zajszűrés
Akár 42 órás lejátszási idő
Az adaptív zajszűrés gyorsan reagál a környezetedre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha hallani szeretnéd, mi történik körülötted, az Awareness mód visszaengedi a külső hangokat. A Quick Awareness kiemeli a beszédhangokat, így a fülhallgató kivétele nélkül is beszélgethetsz.
Ez az intelligens tok több mint egy töltő: vezérelheted vele a hívásokat, a lejátszást, a zajszűrést és az Auracast™ funkciót, illetve bekapcsolhatod a Lo-Fi hangmódot. Még fényképeket is készíthetsz vele, mivel távolról aktiválhatod a csatlakoztatott eszköz kameráját. A választható bakelitlemez-, magnókazetta- és erősítőanimációkkal megváltoztathatod a tok 1.47"-os színes érintőképernyőjének megjelenését.
Kikapcsolt zajszűréssel egy teljes feltöltés 10 órás lejátszási időt biztosít, az intelligens töltőtok pedig további 32 órát (bekapcsolt zajszűréssel 7 órát, a tok pedig további 23 órát biztosít). Ha gyors feltöltésre van szükséged, 15 perc további 3 órányi üzemidőt ad. A tok USB-C-n keresztül tölthető.
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