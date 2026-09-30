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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Új

Moving SoundTeljesen vezeték nélküli fejhallgató

TAMS3YL/00

Elérhető

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

A színek ragyognak. A zene üt. Merész megjelenésével és laza stílusával a The Buds gondoskodik a jó hangulatról, miközben meleg, részletgazdag hangzást kínál, kerek, intelligens töltőtokja pedig könnyedén elfér a zsebedben. A te napod, a te lejátszási listáid, a te tempód.

Összes előny megtekintése

The Buds

  • Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés

  • Intelligens töltőtok

  • Adaptív zajszűrés

  • Akár 42 óra lejátszási idő

Merülj el a zenében az adaptív zajszűréssel

Merülj el a zenében az adaptív zajszűréssel

Az adaptív zajszűrés gyorsan reagál a környezetedre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha hallani szeretnéd, mi történik körülötted, a Környezeti hang mód beengedi a külső hangokat. A Gyors környezetérzékelés kiemeli a beszédhangokat, így a fejhallgató levétele nélkül is beszélgethetsz.

Maradj lendületben a kerek, intelligens töltőtokkal

Maradj lendületben a kerek, intelligens töltőtokkal

Ez az intelligens tok jóval több egy töltőnél: vezérelheted vele a hívásokat, a lejátszást, a zajszűrést és az Auracast™ funkciót, illetve bekapcsolhatod a Lo-Fi hangmódot. Még a fényképezésben is segít, mivel távolról aktiválhatja a csatlakoztatott eszköz kameráját. A választható bakelitlemez-, magnószalag- és erősítőanimációkkal megváltoztathatod a tok 1.47"-os színes érintőképernyőjének megjelenését.

Élvezd tovább a zenét az akár 42 órás lejátszási idővel

Élvezd tovább a zenét az akár 42 órás lejátszási idővel

Kikapcsolt zajszűréssel egy teljes feltöltéssel 10 óra lejátszási időt kapsz, az intelligens töltőtok pedig további 32 órát biztosít (bekapcsolt zajszűréssel 7 órát, a tokból pedig további 23 órát kapsz). Ha gyorsan kell egy kis energia, 15 perc töltés további 3 órát biztosít. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.