Maradj lendületben a kerek, intelligens töltőtokkal

Ez az intelligens tok jóval több egy töltőnél: vezérelheted vele a hívásokat, a lejátszást, a zajszűrést és az Auracast™ funkciót, illetve bekapcsolhatod a Lo-Fi hangmódot. Még a fényképezésben is segít, mivel távolról aktiválhatja a csatlakoztatott eszköz kameráját. A választható bakelitlemez-, magnószalag- és erősítőanimációkkal megváltoztathatod a tok 1.47"-os színes érintőképernyőjének megjelenését.