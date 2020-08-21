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Gyártás megszűnt

Bluetooth buli-hangszóró

TANX200/10

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Engedd szabadjára a basszust

Rengesd meg a falakat a Bluetooth buli-hangszóróval, amely iker mélymeghajtóival döngő basszust produkál! Gitárt vagy mikrofont csatlakoztathatva saját zenédet is élvezheted. Ezen kívül buli-fényeffekteket, karaoke funkciókat és 14 órányi lejátszási időt is kapsz.

Összes előny megtekintése

Engedd szabadjára a basszust

  • Bluetooth®

Vonali bemenet és vonali kimenet (3,5 mm-es)

Karaoke-effektek: visszhang, váltás női/férfi hang között, éneksávhalkítás

Karaoke-effektek: visszhang, váltás női/férfi hang között, éneksávhalkítás

Méret: 268 x 556 x 285 mm

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Előnyök

За

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Használat dátuma 2020-07-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Használat dátuma 2020-07-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.