2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Engedd szabadjára a basszust
Rengesd meg a falakat a Bluetooth buli-hangszóróval, amely iker mélymeghajtóival döngő basszust produkál! Gitárt vagy mikrofont csatlakoztathatva saját zenédet is élvezheted. Ezen kívül buli-fényeffekteket, karaoke funkciókat és 14 órányi lejátszási időt is kapsz.
Bluetooth®
Karaoke-effektek: visszhang, váltás női/férfi hang között, éneksávhalkítás
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Előnyök
За
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Használat dátuma 2020-07-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Használat dátuma 2020-07-20