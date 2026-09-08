2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
Ezzel a nagyszerű, kisméretű, zseblámpás rádióval mindenre készen állhat. A kihúzható antenna fogja az AM- és FM-rádióadásokat, a nagy teljesítményű zseblámpa pedig megvilágítja az utat. Vészhelyzetekre még SOS-riasztóval is rendelkezik. Kábellel, napenergiával vagy kézi hajtókarral tölthető.
Kompakt, hordozható rádió
FM/AM analóg hangolás
Beépített Li-ion akkumulátor
SOS-zseblámpa
Ez a praktikus, hordozható rádió tökéletes társ az egész napos kiruccanásokhoz. Fogja tisztán a rádióadásokat, töltsön más eszközöket, és világítsa meg az utat a nagy teljesítményű zseblámpával. Vészhelyzetben akár hangos SOS-riasztást és villogó fényjelzést is bekapcsolhat.
Ez a praktikus rádió nem hagy cserben. Töltsd fel a rádiót a mellékelt USB-C-kábellel, és hallgasd akár 32 órán át észszerű hangerőn.
Soha ne maradj energia nélkül! A rádió tetején lévő napelemekkel vagy a hozzá rögzített kézi hajtókar tekerésével mindig biztosíthatsz tartalék töltést. A rádió 3 AAA elemmel is működik (nem tartozék). Az USB-A-port segítségével vészhelyzetben más eszközeidet is feltöltheted a rádióról.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Ellenőrzött vevő
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Előnyök
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Hátrányok
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19