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Összes sorozat

  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
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  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
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  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás
  • Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás

Hordozható rádió zseblámpával

TAR1609/00

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás

Ezzel a nagyszerű, kisméretű, zseblámpás rádióval mindenre készen állhat. A kihúzható antenna fogja az AM- és FM-rádióadásokat, a nagy teljesítményű zseblámpa pedig megvilágítja az utat. Vészhelyzetekre még SOS-riasztóval is rendelkezik. Kábellel, napenergiával vagy kézi hajtókarral tölthető.

Összes előny megtekintése

Megbízható rádió, zseblámpa és tartalék áramforrás

  • Kompakt, hordozható rádió

  • FM/AM analóg hangolás

  • Beépített Li-ion akkumulátor

  • SOS-zseblámpa

Kompakt, hordozható zseblámpás rádió

Kompakt, hordozható zseblámpás rádió

Ez a praktikus, hordozható rádió tökéletes társ az egész napos kiruccanásokhoz. Fogja tisztán a rádióadásokat, töltsön más eszközöket, és világítsa meg az utat a nagy teljesítményű zseblámpával. Vészhelyzetben akár hangos SOS-riasztást és villogó fényjelzést is bekapcsolhat.

Beépített Li-ion akkumulátor. Töltés USB-C-n keresztül

Beépített Li-ion akkumulátor. Töltés USB-C-n keresztül

Ez a praktikus rádió nem hagy cserben. Töltsd fel a rádiót a mellékelt USB-C-kábellel, és hallgasd akár 32 órán át észszerű hangerőn.

Tartalék energia napenergiával vagy kézi hajtókarral

Tartalék energia napenergiával vagy kézi hajtókarral

Soha ne maradj energia nélkül! A rádió tetején lévő napelemekkel vagy a hozzá rögzített kézi hajtókar tekerésével mindig biztosíthatsz tartalék töltést. A rádió 3 AAA elemmel is működik (nem tartozék). Az USB-A-port segítségével vészhelyzetben más eszközeidet is feltöltheted a rádióról.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

30/01/2026

Latvija

Latvija

Ellenőrzött vevő

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Előnyök

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Hátrányok

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.