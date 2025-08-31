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Hordozható FM/AM rádió

TAR2509/10

5

| (1) Vélemény

A klasszikus társ

Szereti a rádiót? A konyhától a garázson át a kertig ez a hordozható analóg FM/AM rádió gondoskodik kedvenc állomásai hallgatásáról. Nagyszerűen szól, hálózatról vagy elemről is működik, praktikus LED-es jelzőfénye pedig mutatja, ha tökéletes a hangolás.

Összes előny megtekintése

A klasszikus társ

  • FM/AM

  • Analóg hangolás

  • Hálózati vagy elemes tápellátás

Klasszikus kialakítás, tiszta vétel, egyszerű hangolás

Klasszikus kialakítás, tiszta vétel, egyszerű hangolás

Az analóg hangolással egyszerűen megtalálhatja kedvenc állomásait ezen a hordozható FM/AM rádión. Csak forgassa el a rádió oldalán található hangolókereket, a nagy, jól olvasható ablak pedig megmutatja, melyik frekvenciára hangolt. Erős jel esetén egy LED-jelzőfény világít.

Váltás a Hírek és a Zene üzemmód között. Hangszínszabályozás

Váltás a Hírek és a Zene üzemmód között. Hangszínszabályozás

Hozza ki a legtöbbet zenéiből a Zene üzemmóddal. Váltson Hírek üzemmódra, amikor híreket, kedvenc rádiós szappanoperáját vagy kerekasztal-műsorát hallgatja. Bármit is szeret, a 3.5"-es hangszóró jó és tiszta hangzást biztosít.

Egyszerű kezelőszervek. Nagy hangerő-szabályozó

Egyszerű kezelőszervek. Nagy hangerő-szabályozó

Ezen a rádión soha nem kell keresgélnie a hangerő-szabályozót! A nagy hangerő-szabályozó mellett a rádió tetején található kapcsolókkal válthat az FM/AM sávok és a hangmódok között. A zavartalan zenehallgatáshoz fejhallgató-csatlakozó is rendelkezésre áll.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.