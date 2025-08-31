2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAR2509/10
A klasszikus társ
Szereti a rádiót? A konyhától a garázson át a kertig ez a hordozható analóg FM/AM rádió gondoskodik kedvenc állomásai hallgatásáról. Nagyszerűen szól, hálózatról vagy elemről is működik, praktikus LED-es jelzőfénye pedig mutatja, ha tökéletes a hangolás.
FM/AM
Analóg hangolás
Hálózati vagy elemes tápellátás
Az analóg hangolással egyszerűen megtalálhatja kedvenc állomásait ezen a hordozható FM/AM rádión. Csak forgassa el a rádió oldalán található hangolókereket, a nagy, jól olvasható ablak pedig megmutatja, melyik frekvenciára hangolt. Erős jel esetén egy LED-jelzőfény világít.
Hozza ki a legtöbbet zenéiből a Zene üzemmóddal. Váltson Hírek üzemmódra, amikor híreket, kedvenc rádiós szappanoperáját vagy kerekasztal-műsorát hallgatja. Bármit is szeret, a 3.5"-es hangszóró jó és tiszta hangzást biztosít.
Ezen a rádión soha nem kell keresgélnie a hangerő-szabályozót! A nagy hangerő-szabályozó mellett a rádió tetején található kapcsolókkal válthat az FM/AM sávok és a hangmódok között. A zavartalan zenehallgatáshoz fejhallgató-csatlakozó is rendelkezésre áll.
5.0
5-ből
1
Vélemény
Johanka
31/08/2025
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31