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Gyártás megszűnt

Internetes rádió

TAR8805/10

3.8

| (9) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Még szerethetőbb

Akármi is a kedvenc műfajod, a Philips internetes rádióval könnyedén megtalálhatod a műsorok között. Az internetes rádiózás, a DAB+ és az FM-adások vétele mellett kompatibilis a Spotify Connect szolgáltatással, és Bluetooth-os streamelésre is képes. A vezeték nélküli Qi töltőpadról pedig feltöltheted mobilodat.

Összes előny megtekintése

Még szerethetőbb

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

  • és vezeték nélküli telefontöltő

Internetes rádió. Több ezer állomás karnyújtásnyira.

Internetes rádió. Több ezer állomás karnyújtásnyira.

Az internetes rádió világszerte több ezer állomásra nyit ajtót, amelyeken minden elképzelhető programot megtalálsz. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és akár 20 csatornát is beprogramozhatsz előre kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomásaiddal.

Spotify Connect. Használj egy mobileszközt Spotify távvezérlőnek.

Spotify Connect. Használj egy mobileszközt Spotify távvezérlőnek.

Streamelés Spotifyról? A Bluetooth internetes rádió Spotify Connect lehetőséget kínál. Használd a mobiltelefonod távvezérlőnek, miközben a rádió a legjobb minőségű Spotify jelet közvetíti - közvetlenül a Spotify-kiszolgálókról. A mobileszközödről más zeneszolgáltatók tartalmát is streamelheted.

Vezeték nélküli Qi-töltőfoglalat. USB-port.

Vezeték nélküli Qi-töltőfoglalat. USB-port.

A rádió tetején vezeték nélküli Qi töltőegység található. A régebbi típusú telefonokhoz USB töltőport is rendelkezésre áll. Nagy méretű, jól látható digitális időkijelzővel rendelkezik, a kezelőgombok pedig az előlapon találhatók.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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3.8

5-ből

9

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

25/03/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Super zvuk

Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.

Előnyök

Cena a kvalita

Hátrányok

Nenašel jsem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Internetové rádio

Használat dátuma 2021-02-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Internetové rádio

Használat dátuma 2021-02-25

18/11/2022

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Előnyök

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Hátrányok

Nie stwierdziłem do tej pory

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe

Használat dátuma 2021-10-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe

Használat dátuma 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Előnyök

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Hátrányok

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe

Használat dátuma 2021-09-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe

Használat dátuma 2021-09-23

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.