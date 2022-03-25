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Gyártás megszűnt
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Akármi is a kedvenc műfajod, a Philips internetes rádióval könnyedén megtalálhatod a műsorok között. Az internetes rádiózás, a DAB+ és az FM-adások vétele mellett kompatibilis a Spotify Connect szolgáltatással, és Bluetooth-os streamelésre is képes. A vezeték nélküli Qi töltőpadról pedig feltöltheted mobilodat.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
és vezeték nélküli telefontöltő
Az internetes rádió világszerte több ezer állomásra nyit ajtót, amelyeken minden elképzelhető programot megtalálsz. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és akár 20 csatornát is beprogramozhatsz előre kedvenc internetes, DAB+ és FM-állomásaiddal.
Streamelés Spotifyról? A Bluetooth internetes rádió Spotify Connect lehetőséget kínál. Használd a mobiltelefonod távvezérlőnek, miközben a rádió a legjobb minőségű Spotify jelet közvetíti - közvetlenül a Spotify-kiszolgálókról. A mobileszközödről más zeneszolgáltatók tartalmát is streamelheted.
A rádió tetején vezeték nélküli Qi töltőegység található. A régebbi típusú telefonokhoz USB töltőport is rendelkezésre áll. Nagy méretű, jól látható digitális időkijelzővel rendelkezik, a kezelőgombok pedig az előlapon találhatók.
3.8
5-ből
9
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Míra z Prahy
25/03/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Super zvuk
Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.
Előnyök
Cena a kvalita
Hátrányok
Nenašel jsem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Internetové rádio
Használat dátuma 2021-02-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Internetové rádio
Használat dátuma 2021-02-25
Dantes57
18/11/2022
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Előnyök
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Hátrányok
Nie stwierdziłem do tej pory
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe
Használat dátuma 2021-10-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe
Használat dátuma 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Előnyök
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Hátrányok
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe
Használat dátuma 2021-09-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAR8805 Radio internetowe
Használat dátuma 2021-09-23