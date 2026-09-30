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Összes sorozat

  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy
  • Vigye magával zenéit, bárhová is megy

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS1209BK/00

Vigye magával zenéit, bárhová is megy

Vigye magával zenéit a szabadba ezzel a Bluetooth hangszóróval. A passzív sugárzó erőteljes basszust biztosít, az IPX4 besorolás pedig azt jelenti, hogy a hangsugárzó akár egy kis esőt is elbír, és az edzőtermi használat sem árt neki. A kihangosított hívásokat bárhol fogadhatja.

Összes előny megtekintése

Vigye magával zenéit, bárhová is megy

  • Passzív sugárzó. Ütős basszus

  • Párosítson két hangsugárzót a sztereó hangzásért

  • 5 W RMS kimeneti teljesítmény

  • IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Passzív sugárzó az ütős basszusokért

Passzív sugárzó az ütős basszusokért

A basszus, ami ebből a kompakt kis hangszóróból szól, fantasztikusan gazdag és erőteljes. Vigye magával a zenét, és hallgassa tisztán a kertben, séta közben vagy akár a vízparton. Tökéletes a munkához, pihenéshez és játékhoz, bárhol is tartózkodik.

Párosítsd egy azonos típusú hangszóróval a sztereó hangzásért

Még gazdagabb hangzást szeretne? Könnyen csatlakoztathat egyszerre két azonos hangszórót a fantasztikus sztereó hangzás érdekében. Hallgassa úgy a zenét, ahogyan azt megálmodták. Még útközben sem fog lemaradni egyetlen ütemről vagy szóról sem.

IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

Ez a masszív kis hangszóró készen áll a szabadban töltött napra. Az IPX4 besorolás azt jelenti, hogy a hangszóró képes kezelni az eső- vagy izzadságcseppeket, így Ön nyugodt lehet, és folytathatja a zenehallgatást.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.