2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAS1209BK/00
Vigye magával zenéit, bárhová is megy
Vigye magával zenéit a szabadba ezzel a Bluetooth hangszóróval. A passzív sugárzó erőteljes basszust biztosít, az IPX4 besorolás pedig azt jelenti, hogy a hangsugárzó akár egy kis esőt is elbír, és az edzőtermi használat sem árt neki. A kihangosított hívásokat bárhol fogadhatja.
Passzív sugárzó. Ütős basszus
Párosítson két hangsugárzót a sztereó hangzásért
5 W RMS kimeneti teljesítmény
IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen
A basszus, ami ebből a kompakt kis hangszóróból szól, fantasztikusan gazdag és erőteljes. Vigye magával a zenét, és hallgassa tisztán a kertben, séta közben vagy akár a vízparton. Tökéletes a munkához, pihenéshez és játékhoz, bárhol is tartózkodik.
Még gazdagabb hangzást szeretne? Könnyen csatlakoztathat egyszerre két azonos hangszórót a fantasztikus sztereó hangzás érdekében. Hallgassa úgy a zenét, ahogyan azt megálmodták. Még útközben sem fog lemaradni egyetlen ütemről vagy szóról sem.
Ez a masszív kis hangszóró készen áll a szabadban töltött napra. Az IPX4 besorolás azt jelenti, hogy a hangszóró képes kezelni az eső- vagy izzadságcseppeket, így Ön nyugodt lehet, és folytathatja a zenehallgatást.
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