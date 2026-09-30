Vigye magával zenéit, bárhová is megy

Vigye magával zenéit a szabadba ezzel a Bluetooth hangszóróval. A passzív sugárzó erőteljes basszust biztosít, az IPX4 besorolás pedig azt jelenti, hogy a hangsugárzó akár egy kis esőt is elbír, és az edzőtermi használat sem árt neki. A kihangosított hívásokat bárhol fogadhatja.