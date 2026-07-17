2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Zsebedben a buli
Vágd zsebre a bulit a Bluetooth hangszóróval, ami annyira apró, hogy a csuklódra is akaszthatod! Ez a kis hangszóró teljesen vízálló, és a méretéhez képest meglepően ütős hangot nyújt.
Bluetooth®
2,5 W kimeneti teljesítmény
8 órányi lejátszási idő
IPX7 vízállóság
Ez a hordozható Bluetooth hangszóró IPX7 besorolású, így 1 méter mély vízbe merítve is kibírja akár 30 percig. Bulizhatsz a zuhany alatt, a medencénél vagy akár a medencében is. A vezeték nélküli hatótávolság 20 m.
A hangzás akkor is tiszta marad, ha a zene hangos. A passzív sugárzó felerősíti a basszust. 8 órányi lejátszási idő áll a rendelkezésedre, a teljes töltés pedig 2,5 órát vesz igénybe. Stabil Bluetooth-kapcsolat, egyszerű párosítással.
Mindig add önmagad. A kompakt Bluetooth hangszóró különböző színsémákban kapható, így megmutathatod saját stílusod. A színben illeszkedő hordszíjjal könnyen magaddal viheted bárhova a hangszórót.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Előnyök
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Hátrányok
Nenašiel som
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Használat dátuma 2023-07-11
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Használat dátuma 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Ellenőrzött vevő
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Előnyök
Лека, малка, хубав бас.
Hátrányok
няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Безжична тонколона
Használat dátuma 2021-01-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Безжична тонколона
Használat dátuma 2021-01-06