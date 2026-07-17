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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS1505B/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Zsebedben a buli

Vágd zsebre a bulit a Bluetooth hangszóróval, ami annyira apró, hogy a csuklódra is akaszthatod! Ez a kis hangszóró teljesen vízálló, és a méretéhez képest meglepően ütős hangot nyújt.

Összes előny megtekintése

Zsebedben a buli

  • Bluetooth®

  • 2,5 W kimeneti teljesítmény

  • 8 órányi lejátszási idő

  • IPX7 vízállóság

Strapabíró és IPX7 vízállóságú

Ez a hordozható Bluetooth hangszóró IPX7 besorolású, így 1 méter mély vízbe merítve is kibírja akár 30 percig. Bulizhatsz a zuhany alatt, a medencénél vagy akár a medencében is. A vezeték nélküli hatótávolság 20 m.

8 órányi lejátszási idő. 2,5 óra töltési idő

A hangzás akkor is tiszta marad, ha a zene hangos. A passzív sugárzó felerősíti a basszust. 8 órányi lejátszási idő áll a rendelkezésedre, a teljes töltés pedig 2,5 órát vesz igénybe. Stabil Bluetooth-kapcsolat, egyszerű párosítással.

Válaszd ki színsémádat. Mutasd meg a stílusod

Mindig add önmagad. A kompakt Bluetooth hangszóró különböző színsémákban kapható, így megmutathatod saját stílusod. A színben illeszkedő hordszíjjal könnyen magaddal viheted bárhova a hangszórót.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Előnyök

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Hátrányok

Nenašiel som

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Használat dátuma 2023-07-11

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Használat dátuma 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Előnyök

Лека, малка, хубав бас.

Hátrányok

няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Безжична тонколона

Használat dátuma 2021-01-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS1505B Безжична тонколона

Használat dátuma 2021-01-06

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.