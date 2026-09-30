Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen

Vigye magával kedvenc zenéit bárhová ezzel a nagyszerű Bluetooth-hangszóróval. A passzív hangsugárzó erőteljes basszust biztosít, az IPX7-es besorolás pedig azt jelenti, hogy a hangszóró gond nélkül 30 percre vízbe meríthető. Fogadjon hívásokat kihangosítva, bárhol is legyen.