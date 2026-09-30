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Összes sorozat

  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
  • Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen

Vezeték nélküli hangszóró

TAS1509BK/00

Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen

Vigye magával kedvenc zenéit bárhová ezzel a nagyszerű Bluetooth-hangszóróval. A passzív hangsugárzó erőteljes basszust biztosít, az IPX7-es besorolás pedig azt jelenti, hogy a hangszóró gond nélkül 30 percre vízbe meríthető. Fogadjon hívásokat kihangosítva, bárhol is legyen.

Összes előny megtekintése

Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen

  • Passzív hangsugárzó. Erőteljes basszus

  • Párosítson két hangszórót a sztereó hangzásért

  • 5W RMS kimeneti teljesítmény

  • IPX7 vízállóság

Passzív hangszórómembrán az erőteljes basszusért

Passzív hangszórómembrán az erőteljes basszusért

Ez a nagyszerű kis hangszóró elképesztően gazdag és erőteljes basszust biztosít. Vigye magával zenéit, és hallgassa őket tisztán a kertben, séta közben vagy a strandon. Bármit is tervez, tökéletes útitárs.

Párosítsd egy ugyanolyan hangszóróval a sztereó hangzásért

Még gazdagabb hangzásra vágysz? Könnyedén összekapcsolhatsz két ugyanolyan hangszórót a fantasztikus sztereó hangzásért. Halld a zenét úgy, ahogyan azt hallani kell. Még útközben sem maradsz le egyetlen ütemről vagy szóról sem.

IPX7 vízállóság

IPX7 vízállóság

Ez a nagyszerű kis hangszóró bármire készen áll. Akár elkap az eső, akár megizzadsz, vagy még egy hajóról is leugrasz, az IPX7 vízállósági besorolásnak köszönhetően a hangszóró akár 30 percre is vízbe meríthető minden probléma nélkül.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.