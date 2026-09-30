2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAS1509BK/00
Élvezze a tiszta hangzást, bárhol is legyen
Vigye magával kedvenc zenéit bárhová ezzel a nagyszerű Bluetooth-hangszóróval. A passzív hangsugárzó erőteljes basszust biztosít, az IPX7-es besorolás pedig azt jelenti, hogy a hangszóró gond nélkül 30 percre vízbe meríthető. Fogadjon hívásokat kihangosítva, bárhol is legyen.
Passzív hangsugárzó. Erőteljes basszus
Párosítson két hangszórót a sztereó hangzásért
5W RMS kimeneti teljesítmény
IPX7 vízállóság
Ez a nagyszerű kis hangszóró elképesztően gazdag és erőteljes basszust biztosít. Vigye magával zenéit, és hallgassa őket tisztán a kertben, séta közben vagy a strandon. Bármit is tervez, tökéletes útitárs.
Még gazdagabb hangzásra vágysz? Könnyedén összekapcsolhatsz két ugyanolyan hangszórót a fantasztikus sztereó hangzásért. Halld a zenét úgy, ahogyan azt hallani kell. Még útközben sem maradsz le egyetlen ütemről vagy szóról sem.
Ez a nagyszerű kis hangszóró bármire készen áll. Akár elkap az eső, akár megizzadsz, vagy még egy hajóról is leugrasz, az IPX7 vízállósági besorolásnak köszönhetően a hangszóró akár 30 percre is vízbe meríthető minden probléma nélkül.
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