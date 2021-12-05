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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Otthon akárhol
Reggeli dallamok a fürdőszobában. Inspiráló podcastok az otthoni irodában. A gyapjúval kevert hangszórószövettel és domború gombokkal rendelkező, stílusos Bluetooth hangszóró mindig megfelel az elvárásoknak. Élvezd a meglepően gazdag hangzást és a 10 órányi lejátszási időt.
Bluetooth®
5 W kimeneti teljesítmény
10 órányi lejátszási idő
Az egyszerű, de látványos Bluetooth hangszóróval stílusos a zenelejátszás. A domború gombokkal vezérelhető a zenelejátszás, a Bluetooth és egyéb funkciók. A beépített mikrofonnal kéz nélkül is lehet telefonálni, a hordfogantyúval pedig könnyen áthelyezhető a hangszóró az egyik szobából a másikba.
Egyetlen feltöltés 10 óra zenelejátszást biztosít, a vezeték nélküli hatótávolság pedig 20 m. A hangszóró feltöltése 2,5 órába telik a tartozék USB-C kábellel. A passzív sugárzók erőteljes basszust biztosítanak, a hangzás pedig nagy hangerő mellett is tiszta marad.
A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.
Díjak
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Előnyök
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Hátrányok
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Használat dátuma 2020-11-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Használat dátuma 2020-11-05
Az IPX7 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró meghajtója az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is kibírja. A hangszórószövet nem vízálló, de egy-két csepp víz nem árt neki.