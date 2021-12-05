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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS3505/00

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Otthon akárhol

Reggeli dallamok a fürdőszobában. Inspiráló podcastok az otthoni irodában. A gyapjúval kevert hangszórószövettel és domború gombokkal rendelkező, stílusos Bluetooth hangszóró mindig megfelel az elvárásoknak. Élvezd a meglepően gazdag hangzást és a 10 órányi lejátszási időt.

Összes előny megtekintése

Otthon akárhol

  • Bluetooth®

  • 5 W kimeneti teljesítmény

  • 10 órányi lejátszási idő

Forma és funkció tökéletes harmóniája

Forma és funkció tökéletes harmóniája

Az egyszerű, de látványos Bluetooth hangszóróval stílusos a zenelejátszás. A domború gombokkal vezérelhető a zenelejátszás, a Bluetooth és egyéb funkciók. A beépített mikrofonnal kéz nélkül is lehet telefonálni, a hordfogantyúval pedig könnyen áthelyezhető a hangszóró az egyik szobából a másikba.

10 óra lejátszási idő. 2,5 óra töltési idő

10 óra lejátszási idő. 2,5 óra töltési idő

Egyetlen feltöltés 10 óra zenelejátszást biztosít, a vezeték nélküli hatótávolság pedig 20 m. A hangszóró feltöltése 2,5 órába telik a tartozék USB-C kábellel. A passzív sugárzók erőteljes basszust biztosítanak, a hangzás pedig nagy hangerő mellett is tiszta marad.

Kvadrat hangszórószövet. A hang áteresztésére tervezve.

A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • AWARD-1679621 képe

Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Előnyök

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Hátrányok

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Használat dátuma 2020-11-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Használat dátuma 2020-11-05

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az IPX7 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró meghajtója az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is kibírja. A hangszórószövet nem vízálló, de egy-két csepp víz nem árt neki.