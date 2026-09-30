A lejátszási idő többé nem probléma

6 órányi lejátszási idő áll rendelkezésre, és a teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe. A töltés Micro USB-n keresztül történik. Az öt egyértelműen felcímkézett gomb megkönnyíti a gyermekek számára a lejátszást, a szüneteltetést, a hangerőszabályzást, a forrásváltást és a felvételt.