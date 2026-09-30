2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAS4405N/00
Énekelj hangosan
Kerüljenek a gyerekek reflektorfénybe a vezeték nélküli mikrofont tartalmazó színes Bluetooth hangszórónak köszönhetően! Legyen szó dalokról, történetekről vagy iskolai kiselőadásokról, az egyérintéses felvétel funkció segítségével a gyerekek könnyedén rögzíthetnek felvételeket. Tiszta hang és 6 órányi lejátszási idő biztosított.
5 m hatótáv. vez. nélküli mikrofon
intelligens Bluetooth párosítás
6 órányi lejátszási idő
105 x 105 x 38 mm
Ehhez az ultrahordozható Bluetooth hangszóróhoz vezeték nélküli mikrofon tartozik. A gyerekek énekelhetnek a kedvenc zenéikre, mesélhetnek történeteket, vagy akár kitalált filmjeleneteket is előadhatnak a barátaikkal. Bármit is szeretnének előadni, az egyérintéses felvétel funkcióval könnyedén rögzíthetnek felvételeket Micro SD kártyára.
6 órányi lejátszási idő áll rendelkezésre, és a teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe. A töltés Micro USB-n keresztül történik. Az öt egyértelműen felcímkézett gomb megkönnyíti a gyermekek számára a lejátszást, a szüneteltetést, a hangerőszabályzást, a forrásváltást és a felvételt.
A lejátszás/szüneteltetés gomb egyszeri, hosszan tartó megnyomásával a vezeték nélküli Bluetooth hangszóró párosításra készen áll. Az első párosítás után a hangszóró emlékszik az utoljára párosított eszközre. A vezeték nélküli hatótávolsága 10 m.
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