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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Buli éjjel-nappal
A 20 órányi lejátszási időt biztosító, vízálló Bluetooth hangszóróval hosszabb ideig tarthat a buli. Az erőteljes basszus mindenkit mozgásban tart. A hangszóró nagy kapacitású akkumulátorának köszönhetően az USB-porton keresztül töltheted okoseszközöd.
Bluetooth®
30 W kimeneti teljesítmény
20 órányi lejátszási idő
Beépített, külső eszk.töltő akku funkc.
Ez a hordozható Bluetooth hangszóró IPX7 besorolású, így 1 méter mély vízbe merítve is kibírja akár 30 percig. Bulizhatsz a zuhany alatt, a medencénél vagy akár a medencében is. A vezeték nélküli hatótávolság 20 m.
A 4400 mAh-s, tölthető lítiumion akkumulátor 20 órányi lejátszási időt biztosít, és a hangszóró USB-portján keresztül okoseszközöd is töltheted. Az akkumulátor teljes feltöltése 6 órát vesz igénybe.
A passzív ikersugárzók erőteljes basszust biztosítanak, a hang pedig még nagy hangerő mellett is tiszta marad. Még pörgősebb bulit szeretnél? A sztereó hangzás érdekében párosítsd a készüléket egy azonos típusú hangszóróval. A hangszóró két végén található LED-lámpák a zene ritmusára villognak.
4.8
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Bežični zvučnik
Használat dátuma 2022-02-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Bežični zvučnik
Használat dátuma 2022-02-27
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Előnyök
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2021-07-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2021-07-25
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Бездротовий гучномовець
Használat dátuma 2021-07-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Бездротовий гучномовець
Használat dátuma 2021-07-09