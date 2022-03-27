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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS6305/00

4.8

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Buli éjjel-nappal

A 20 órányi lejátszási időt biztosító, vízálló Bluetooth hangszóróval hosszabb ideig tarthat a buli. Az erőteljes basszus mindenkit mozgásban tart. A hangszóró nagy kapacitású akkumulátorának köszönhetően az USB-porton keresztül töltheted okoseszközöd.

Összes előny megtekintése

Buli éjjel-nappal

  • Bluetooth®

  • 30 W kimeneti teljesítmény

  • 20 órányi lejátszási idő

  • Beépített, külső eszk.töltő akku funkc.

Vízálló és indulásra kész

Vízálló és indulásra kész

Ez a hordozható Bluetooth hangszóró IPX7 besorolású, így 1 méter mély vízbe merítve is kibírja akár 30 percig. Bulizhatsz a zuhany alatt, a medencénél vagy akár a medencében is. A vezeték nélküli hatótávolság 20 m.

20 órányi lejátszási idő. Beépített, külső eszközt töltő akku funkció

20 órányi lejátszási idő. Beépített, külső eszközt töltő akku funkció

A 4400 mAh-s, tölthető lítiumion akkumulátor 20 órányi lejátszási időt biztosít, és a hangszóró USB-portján keresztül okoseszközöd is töltheted. Az akkumulátor teljes feltöltése 6 órát vesz igénybe.

Játszd le hangosan. Párosítsd a sztereó hangzásért

Játszd le hangosan. Párosítsd a sztereó hangzásért

A passzív ikersugárzók erőteljes basszust biztosítanak, a hang pedig még nagy hangerő mellett is tiszta marad. Még pörgősebb bulit szeretnél? A sztereó hangzás érdekében párosítsd a készüléket egy azonos típusú hangszóróval. A hangszóró két végén található LED-lámpák a zene ritmusára villognak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.8

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Bežični zvučnik

Használat dátuma 2022-02-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Bežični zvučnik

Használat dátuma 2022-02-27

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Előnyök

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2021-07-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2021-07-25

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Бездротовий гучномовець

Használat dátuma 2021-07-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS6305 Бездротовий гучномовець

Használat dátuma 2021-07-09

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.