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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS7505/00

5

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Gyönyörű zene

Játszd le kedvenceidet a Bluetooth hangszóróval, amely bármilyen környezetben remekül mutat. Élvezd a 20 órányi lejátszási időt és a gazdag hangzást meleg basszusokkal. A külső eszközt töltő akkumulátor funkcióval feltöltheted a telefont, a gyapjúval kevert hangszórószövet pedig stílusos megjelenést biztosít.

Összes előny megtekintése

Gyönyörű zene

  • Bluetooth®

  • 30 W kimeneti teljesítmény

  • 20 órányi lejátszási idő

  • Beépített, külső eszk.töltő akku funkc.

Forma és funkció tökéletes harmóniája

Forma és funkció tökéletes harmóniája

A reggeli edzéstől kezdve az erkélyen elköltött vacsoráig a Bluetooth hangszóró minden alkalommal stílusosan szolgáltatja a zenét. A domború gombokkal vezérelhető a lejátszás, a sztereó párosítása, a Bluetooth és egyéb funkciók. A hangszórón kialakított pántlyuk kapóra jön, ha hordszíjjal akarod használni.

Kvadrat hangszórószövet. A hang áteresztésére tervezve.

A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.

20 óra lejátszási idő. 4,5 óra töltési idő

20 óra lejátszási idő. 4,5 óra töltési idő

Egyetlen feltöltés 20 óra lejátszási időt nyújt, a vezeték nélküli hatótávolság pedig 20 m. A hangszóró feltöltése 4,5 órába telik a tartozék USB-C kábellel.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • AWARD-1679621 képe

Értékelések

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5.0

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

15/06/2022

Magyarország

Magyarország

Meglepő

Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag

Előnyök

méret, hordozhatóság, hang

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Használat dátuma 2021-05-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Használat dátuma 2021-05-15

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Előnyök

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Hátrányok

brak.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2023-07-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2023-07-05

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Eleganten zvočnik, kot popolno darilo

Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.

Előnyök

zvok, izgled, eleganca

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Brezžični zvočnik

Használat dátuma 2020-05-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Brezžični zvočnik

Használat dátuma 2020-05-11

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az IPX7 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró meghajtója az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is kibírja. A hangszórószövet nem vízálló, de egy-két csepp víz nem árt neki.