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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gyönyörű zene
Játszd le kedvenceidet a Bluetooth hangszóróval, amely bármilyen környezetben remekül mutat. Élvezd a 20 órányi lejátszási időt és a gazdag hangzást meleg basszusokkal. A külső eszközt töltő akkumulátor funkcióval feltöltheted a telefont, a gyapjúval kevert hangszórószövet pedig stílusos megjelenést biztosít.
Bluetooth®
30 W kimeneti teljesítmény
20 órányi lejátszási idő
Beépített, külső eszk.töltő akku funkc.
A reggeli edzéstől kezdve az erkélyen elköltött vacsoráig a Bluetooth hangszóró minden alkalommal stílusosan szolgáltatja a zenét. A domború gombokkal vezérelhető a lejátszás, a sztereó párosítása, a Bluetooth és egyéb funkciók. A hangszórón kialakított pántlyuk kapóra jön, ha hordszíjjal akarod használni.
A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.
Egyetlen feltöltés 20 óra lejátszási időt nyújt, a vezeték nélküli hatótávolság pedig 20 m. A hangszóró feltöltése 4,5 órába telik a tartozék USB-C kábellel.
Díjak
5.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zalánka
15/06/2022
Magyarország
Meglepő
Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag
Előnyök
méret, hordozhatóság, hang
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Használat dátuma 2021-05-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Használat dátuma 2021-05-15
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Előnyök
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Hátrányok
brak.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2023-07-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2023-07-05
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Eleganten zvočnik, kot popolno darilo
Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.
Előnyök
zvok, izgled, eleganca
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Brezžični zvočnik
Használat dátuma 2020-05-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAS7505 Brezžični zvočnik
Használat dátuma 2020-05-11
Az IPX7 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró meghajtója az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is kibírja. A hangszórószövet nem vízálló, de egy-két csepp víz nem árt neki.