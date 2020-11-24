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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató

TASN503BK/00

4.7

| (10) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket

Intelligensebb edzés.

A vízálló, vezeték nélküli, fülbe helyezhető sportfülhallgató nem gátolja az intenzív mozgásban. A pulzusmérő segítségével minden edzés során a legjobb teljesítményt érheti el. A 6 órás lejátszási idő és az erőteljes hang magasabb szintre emeli a teljesítményét.

Összes előny megtekintése

Bármilyen időben.

Intelligensebb edzés.

  • 6 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • 6 óra működési idő

Beépített pulzusmérő.

Kövesd nyomon a pulzusod a beépített pulzusmérővel. A fülhallgatóban lévő érzékelő pontosan érzékeli a szívverésed. Tudni fogod, mikor húzz bele, és mikor pihenj, így minden edzés a lehető legjobb eredménnyel fog zárulni. A pulzusmérő kompatibilis a nyílt fitneszkövető alkalmazásokkal.

Felhasználóbarát kezelőgomb

A felhasználóbarát gombbal a gyerekek egyszerűen fogadhatnak hívásokat, átugorhatnak műsorszámokat vagy szüneteltethetik az éppen lejátszott tartalmat. És mindezt az okostelefonjuk megérintése nélkül. A fülpárnák alján található hangerő-szabályozó gombokat könnyen elérhetik, mint ahogyan a LED-világítás gombját is.

3 pár cserélhető fülbetét a tökéletes illeszkedésért

A három különböző méretű, cserélhető, gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

10

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Philips alkalmazott

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Udobne športne slušalke

Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.

Előnyök

Zelo udobne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke

Használat dátuma 2019-05-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke

Használat dátuma 2019-05-02

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Presenečen nad nizkimi toni

Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.

Előnyök

izdelava, lahkotnost povezave, močan bas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke

Használat dátuma 2019-04-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke

Használat dátuma 2019-04-18

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek