2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Intelligensebb edzés.
A vízálló, vezeték nélküli, fülbe helyezhető sportfülhallgató nem gátolja az intenzív mozgásban. A pulzusmérő segítségével minden edzés során a legjobb teljesítményt érheti el. A 6 órás lejátszási idő és az erőteljes hang magasabb szintre emeli a teljesítményét.
6 mm-es meghajtók/hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
6 óra működési idő
Kövesd nyomon a pulzusod a beépített pulzusmérővel. A fülhallgatóban lévő érzékelő pontosan érzékeli a szívverésed. Tudni fogod, mikor húzz bele, és mikor pihenj, így minden edzés a lehető legjobb eredménnyel fog zárulni. A pulzusmérő kompatibilis a nyílt fitneszkövető alkalmazásokkal.
A felhasználóbarát gombbal a gyerekek egyszerűen fogadhatnak hívásokat, átugorhatnak műsorszámokat vagy szüneteltethetik az éppen lejátszott tartalmat. És mindezt az okostelefonjuk megérintése nélkül. A fülpárnák alján található hangerő-szabályozó gombokat könnyen elérhetik, mint ahogyan a LED-világítás gombját is.
A három különböző méretű, cserélhető, gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít.
4.7
5-ből
10
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips alkalmazott
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Udobne športne slušalke
Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.
Előnyök
Zelo udobne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke
Használat dátuma 2019-05-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke
Használat dátuma 2019-05-02
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Presenečen nad nizkimi toni
Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.
Előnyök
izdelava, lahkotnost povezave, močan bas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke
Használat dátuma 2019-04-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TASN503BK Brezžične slušalke
Használat dátuma 2019-04-18
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek