Bluetooth® 5.4 a stabil, nagyobb hatótávolságú kapcsolathoz

Ez a klasszikus megjelenésű rádió jóval többre képes a rádiózásnál. A Bluetooth® 5.4-kapcsolatnak köszönhetően podcastokat, lejátszási listákat és más tartalmakat streamelhet okoseszközéről a rádióra. Stabil kapcsolatot és kiváló minőségű hangzást élvezhet akkor is, ha a lejátszási listát arról a telefonról streameli, amelyet a másik szobában hagyott.