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  • A Janet
  • A Janet
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  • A Janet
  • A Janet
  • A Janet
  • A Janet
  • A Janet
  • A Janet
  • A Janet
  • A Janet

RetroHordozható rádió

TAV2000FB/00

A Janet

Költészet a szemnek és a fülnek! Ezt a hordozható otthoni rádiót úgy tervezték, hogy merész megjelenésével és telt, meleg hangzásával örömet szerezzen. Élvezze a kristálytiszta FM-rádiózást, és streamelje egyszerűen lejátszási listáit: a privát zenehallgatáshoz fejhallgató-csatlakozó is rendelkezésre áll.

Összes előny megtekintése

A Janet

  • Klasszikus dizájn, modern hangzás

  • Digitális FM-hangolás

  • Bluetooth® 5.4

  • Felhasználó által cserélhető akkumulátor

Korabeli megjelenés, mai hangzás

Korabeli megjelenés, mai hangzás

A klasszikus dizájn magával ragadja, a meleg hangzás pedig maradásra bírja. Ez a hordozható rádió az 1950-es évek rádióinak lekerekített formavilágát és kézzel tekerhető hangerő-szabályozó gombját idézi, 2.5”-es szélessávú hangszórója pedig meleg és meglepően erőteljes hangzást biztosít. A hagyomány és az innováció tökéletes ötvözete.

Digitális FM-tuner akár 20 előre beállítható állomással

Digitális FM-tuner akár 20 előre beállítható állomással

Zene, hírek, hangjáték vagy sport? Bármit is hallgat szívesen, ez az FM-rádió teleszkópos antennájának köszönhetően kristálytiszta vételt biztosít. A digitális hangolás rendkívül egyszerűvé teszi az állomások megkeresését, ráadásul 20 állomást is elmenthet, két kedvencét pedig hozzárendelheti a rádió előlapján található, 1-es és 2-es számmal jelölt gyorselérési gombokhoz.

Bluetooth® 5.4 a stabil, nagyobb hatótávolságú kapcsolathoz

Bluetooth® 5.4 a stabil, nagyobb hatótávolságú kapcsolathoz

Ez a klasszikus megjelenésű rádió jóval többre képes a rádiózásnál. A Bluetooth® 5.4-kapcsolatnak köszönhetően podcastokat, lejátszási listákat és más tartalmakat streamelhet okoseszközéről a rádióra. Stabil kapcsolatot és kiváló minőségű hangzást élvezhet akkor is, ha a lejátszási listát arról a telefonról streameli, amelyet a másik szobában hagyott.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.