2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAV2000FB/00
A Janet
Költészet a szemnek és a fülnek! Ezt a hordozható otthoni rádiót úgy tervezték, hogy merész megjelenésével és telt, meleg hangzásával örömet szerezzen. Élvezze a kristálytiszta FM-rádiózást, és streamelje egyszerűen lejátszási listáit: a privát zenehallgatáshoz fejhallgató-csatlakozó is rendelkezésre áll.
Klasszikus dizájn, modern hangzás
Digitális FM-hangolás
Bluetooth® 5.4
Felhasználó által cserélhető akkumulátor
A klasszikus dizájn magával ragadja, a meleg hangzás pedig maradásra bírja. Ez a hordozható rádió az 1950-es évek rádióinak lekerekített formavilágát és kézzel tekerhető hangerő-szabályozó gombját idézi, 2.5”-es szélessávú hangszórója pedig meleg és meglepően erőteljes hangzást biztosít. A hagyomány és az innováció tökéletes ötvözete.
Zene, hírek, hangjáték vagy sport? Bármit is hallgat szívesen, ez az FM-rádió teleszkópos antennájának köszönhetően kristálytiszta vételt biztosít. A digitális hangolás rendkívül egyszerűvé teszi az állomások megkeresését, ráadásul 20 állomást is elmenthet, két kedvencét pedig hozzárendelheti a rádió előlapján található, 1-es és 2-es számmal jelölt gyorselérési gombokhoz.
Ez a klasszikus megjelenésű rádió jóval többre képes a rádiózásnál. A Bluetooth® 5.4-kapcsolatnak köszönhetően podcastokat, lejátszási listákat és más tartalmakat streamelhet okoseszközéről a rádióra. Stabil kapcsolatot és kiváló minőségű hangzást élvezhet akkor is, ha a lejátszási listát arról a telefonról streameli, amelyet a másik szobában hagyott.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.