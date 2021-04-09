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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Modern retró
Játssza le egyedi módon. A Bluetooth hangszóró retró külsőbe csomagolva nyújt hordozható hanglejátszási lehetőséget. 10 óra lejátszási időt, tiszta hangzást biztosít, és az aux-in révén bármilyen forráshoz csatlakoztatható. 1950-es évek által ihletett autentikus fa és réz kidolgozás pedig időtlenül varázslatossá teszi.
Bluetooth®
4 W kimeneti teljesítmény
10 órányi lejátszási idő
Ez a retró Bluetooth hangsugárzó úgy néz ki, mintha egyenesen az 1950-es évekből érkezett volna. Vintage stílusú, fa készülékház. Sárgaréz színű hangerőszabályzó gomb és hangszórórács. Részletek egy olyan korból, amikor a jazz volt az úr, és a rock and roll még gyerekcipőben járt.
Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 10 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel körülbelül 4 órát vesz igénybe. A Bluetooth gomb megnyomásával párosíthatod a hangsugárzót a Bluetooth-eszközöddel.
A klasszikustól az elektronikusig. Noha a hangsugárzó megjelenése a jazz stílusát idézi, ez nem jelenti azt, hogy csak jazz lejátszására alkalmas. Akármit is hallgat, az 1,75"-es szélessávú meghajtó éles, tiszta hangot biztosít. A passzív sugárzó kiemeli a mélyhangokat, kellemesen erőteljes hangzást nyújtva az alacsony frekvenciákon.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Használat dátuma 2020-04-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Használat dátuma 2020-04-09