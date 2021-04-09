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  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAVS300/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Modern retró

Játssza le egyedi módon. A Bluetooth hangszóró retró külsőbe csomagolva nyújt hordozható hanglejátszási lehetőséget. 10 óra lejátszási időt, tiszta hangzást biztosít, és az aux-in révén bármilyen forráshoz csatlakoztatható. 1950-es évek által ihletett autentikus fa és réz kidolgozás pedig időtlenül varázslatossá teszi.

Összes előny megtekintése

Modern retró

  • Bluetooth®

  • 4 W kimeneti teljesítmény

  • 10 órányi lejátszási idő

Vintage stílusú, fa készülékház. Az 1950-es évek által ihletett részletek

Ez a retró Bluetooth hangsugárzó úgy néz ki, mintha egyenesen az 1950-es évekből érkezett volna. Vintage stílusú, fa készülékház. Sárgaréz színű hangerőszabályzó gomb és hangszórórács. Részletek egy olyan korból, amikor a jazz volt az úr, és a rock and roll még gyerekcipőben járt.

10 órányi lejátszási idő

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 10 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel körülbelül 4 órát vesz igénybe. A Bluetooth gomb megnyomásával párosíthatod a hangsugárzót a Bluetooth-eszközöddel.

Tiszta, részletgazdag hangzás. 1,75"-es szélessávú meghajtó

A klasszikustól az elektronikusig. Noha a hangsugárzó megjelenése a jazz stílusát idézi, ez nem jelenti azt, hogy csak jazz lejátszására alkalmas. Akármit is hallgat, az 1,75"-es szélessávú meghajtó éles, tiszta hangot biztosít. A passzív sugárzó kiemeli a mélyhangokat, kellemesen erőteljes hangzást nyújtva az alacsony frekvenciákon.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Használat dátuma 2020-04-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Használat dátuma 2020-04-09

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.