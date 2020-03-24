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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Zene füleidnek
Szívmelengető külső. Táncra perdítő hangzás. Ez a nagy, retró stílusú Bluetooth-hangszóró 10 órányi lejátszási időt és erőteljes basszust biztosít, és az aux-in révén bármilyen forráshoz csatlakoztatható. Az 1950-es évek által ihletett autentikus és részletgazdag kidolgozás pedig időtlenül varázslatossá teszi.
Bluetooth®
10 W kimeneti teljesítmény
10 órányi lejátszási idő
Ez a retró Bluetooth hangsugárzó úgy néz ki, mintha egyenesen az 1950-es évekből érkezett volna. Vintage stílusú, fa készülékház. Sárgaréz színű hangerőszabályzó gomb és hangszórórács. Részletek egy olyan korból, amikor a jazz volt az úr, és a rock and roll még gyerekcipőben járt.
Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 10 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel körülbelül 4 órát vesz igénybe. A Bluetooth gomb megnyomásával párosíthatod a hangsugárzót a Bluetooth-eszközöddel.
A hip-hoptól az EDM-ig. Noha a hangsugárzó megjelenése a jazzt idézi, nem csak jazzt játszik le. Akármit is hallgatsz, a 3"-es szélessávú meghajtó tiszta, részletgazdag hangzást biztosít. A Bass Reflex nyílás megtölti a mély tónusokat, így lekerekített, erőteljes basszushangzásban részesít.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Előnyök
Super wygląd i dźwięk
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-11-24
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-11-24