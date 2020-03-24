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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAVS500/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Zene füleidnek

Szívmelengető külső. Táncra perdítő hangzás. Ez a nagy, retró stílusú Bluetooth-hangszóró 10 órányi lejátszási időt és erőteljes basszust biztosít, és az aux-in révén bármilyen forráshoz csatlakoztatható. Az 1950-es évek által ihletett autentikus és részletgazdag kidolgozás pedig időtlenül varázslatossá teszi.

Összes előny megtekintése

Zene füleidnek

  • Bluetooth®

  • 10 W kimeneti teljesítmény

  • 10 órányi lejátszási idő

Vintage stílusú, fa készülékház. Az 1950-es évek által ihletett részletek

Ez a retró Bluetooth hangsugárzó úgy néz ki, mintha egyenesen az 1950-es évekből érkezett volna. Vintage stílusú, fa készülékház. Sárgaréz színű hangerőszabályzó gomb és hangszórórács. Részletek egy olyan korból, amikor a jazz volt az úr, és a rock and roll még gyerekcipőben járt.

10 órányi lejátszási idő

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 10 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel körülbelül 4 órát vesz igénybe. A Bluetooth gomb megnyomásával párosíthatod a hangsugárzót a Bluetooth-eszközöddel.

Tiszta, részletgazdag hangzás. 3"-es szélessávú meghajtó

A hip-hoptól az EDM-ig. Noha a hangsugárzó megjelenése a jazzt idézi, nem csak jazzt játszik le. Akármit is hallgatsz, a 3"-es szélessávú meghajtó tiszta, részletgazdag hangzást biztosít. A Bass Reflex nyílás megtölti a mély tónusokat, így lekerekített, erőteljes basszushangzásban részesít.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Előnyök

Super wygląd i dźwięk

Hátrányok

brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2019-11-24

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2019-11-24

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.