2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAW6205/10
Bármilyen hanganyag. Bármelyik helyiségben.
Ez a vezeték nélküli hangsugárzó önmagában is nagyszerű, ám csapatban még kiválóbb megoldást nyújt. Párosítsa TV-készülékével vagy további hangsugárzókkal a fantasztikus, többhelyiséges hangzásért. Hozzon létre sztereó hangzást párosítással. Vagy tegye még gazdagabbá a Philips TV Ambilight technológiája által nyújtott élményt azáltal, hogy a hangsugárzót is hozzátársítja.
Wi-Fi. Többhelyiséges audió
DTS Play-Fi kompatibilis
Csatlakoztatások hangsegédekkel
Beépített LED-világítás
Akár közvetlenül a Spotifyról streameli a zenét, akár a Play-Fi alkalmazás segítségével nagy felbontású albumokat szeretne elérni a Tidal oldalán, ez a hangsugárzó minden adatfolyamot továbbít. A bulizós lejátszási listáktól kezdve az irodai podcastokig minden, amit szeret, gazdagabban, mélyebben és tisztábban fog szólni.
2.4
5-ből
5
Értékelések
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Előnyök
Funkcje
Hátrányok
Brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Használat dátuma 2019-10-24
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Használat dátuma 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Előnyök
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Hátrányok
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Használat dátuma 2022-01-16
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Használat dátuma 2022-01-16
WLRS
03/07/2022
Slovensko
Hrozny zvuk
Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Használat dátuma 2022-06-03
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Használat dátuma 2022-06-03