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  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli, otthoni hangsugárzó

TAW6205/10

2.4

| (5) Értékelések

Bármilyen hanganyag. Bármelyik helyiségben.

Ez a vezeték nélküli hangsugárzó önmagában is nagyszerű, ám csapatban még kiválóbb megoldást nyújt. Párosítsa TV-készülékével vagy további hangsugárzókkal a fantasztikus, többhelyiséges hangzásért. Hozzon létre sztereó hangzást párosítással. Vagy tegye még gazdagabbá a Philips TV Ambilight technológiája által nyújtott élményt azáltal, hogy a hangsugárzót is hozzátársítja.

Összes előny megtekintése

Bármilyen hanganyag. Bármelyik helyiségben.

  • Wi-Fi. Többhelyiséges audió

  • DTS Play-Fi kompatibilis

  • Csatlakoztatások hangsegédekkel

  • Beépített LED-világítás

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Minden egy helyen

Akár közvetlenül a Spotifyról streameli a zenét, akár a Play-Fi alkalmazás segítségével nagy felbontású albumokat szeretne elérni a Tidal oldalán, ez a hangsugárzó minden adatfolyamot továbbít. A bulizós lejátszási listáktól kezdve az irodai podcastokig minden, amit szeret, gazdagabban, mélyebben és tisztábban fog szólni.

Többhelyiséges kialakítás a Philips Sound vagy a Play-Fi alkalmazással

Hálózati tápellátás. Méretek: 115 x 212 x 116 mm

Műszaki adatok

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2.4

5-ből

5

Értékelések

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Előnyök

Funkcje

Hátrányok

Brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Használat dátuma 2019-10-24

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Használat dátuma 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Előnyök

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Hátrányok

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Használat dátuma 2022-01-16

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Használat dátuma 2022-01-16

03/07/2022

Slovensko

Slovensko

Hrozny zvuk

Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Használat dátuma 2022-06-03

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Használat dátuma 2022-06-03

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.