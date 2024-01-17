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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli, otthoni hangsugárzó

TAW6505/10

3.5

| (14) Értékelések

Erőteljesebb hangzás bármely helyiségben.

Ez az erőteljes, 80 W teljesítményű, vezeték nélküli hangsugárzó gazdag hangzást biztosít akár magában, akár a több helyiséget is kiszolgáló hangrendszer részeként. Csak csatlakoztassa TV-készülékéhez vagy más hangsugárzókhoz és máris élvezheti a részletgazdag sztereó hangzást, a tökéletes szinkronizálást és az egyszerű vezérlést.

Összes előny megtekintése

Erőteljesebb hangzás bármely helyiségben.

  • Wi-Fi. Többhelyiséges audió

  • DTS Play-Fi kompatibilis

  • Csatlakoztatások hangsegédekkel

  • Beépített LED-világítás

DTS Play-Fi. Kiváló minőségű, többhelyiséges hangrendszer

DTS Play-Fi. Kiváló minőségű, többhelyiséges hangrendszer

Ez a vezeték nélküli hangsugárzó DTS Play-Fi kompatibilis, így Ön egyszerűen szinkronizálhatja más Play-Fi kompatibilis hangsugárzókkal a többhelyiséges hangzáshoz. Ha a soundbar hangsugárzó támogatja a Play-Fi Surround funkciót, akkor ez a hangsugárzó akár egy valódi, surround hangzású moziest részévé válhat.

Gazdag hangzás minden helyiségben. Tökéletes szinkronizálás a szobák között

A két mélynyomó, a két passzív sugárzó és a két magashangszóró kombinációja teret betöltő hangzást, erőteljes mély és ragyogó magas hangokat biztosít. A Wi-Fi streaming a legjobb minőségű jelet biztosítja, és gondoskodik a hangsugárzók vagy a helyiségek közötti tökéletes szinkronról.

Fokozza az intelligens segédhangsugárzók hangzását

Kérje meg az Alexa- vagy Google Segéd kompatibilis eszközeit, hogy játssza le a zenét a hangsugárzóján. Bulizáshoz csavarja fel a hangerőt. Késő éjjel halkítsa le. Értesüljön a hírekről és még sok másról. Mindezt érintés nélkül.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

14

Értékelések

17/01/2024

Česká republika

Česká republika

Skvěle hraje

Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..

Előnyök

hezky hraje

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Használat dátuma 2022-01-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Használat dátuma 2022-01-17

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělý zvuk i design např.do obýváku

Reproduktor je skvělý mimo jiné také jako možný příposlech, kdy i velmi tlumen zní skvěle a při poslechu zvolené hudby si opravdu odpočinu a zrelaxuji.

Előnyök

Reproduktor je bezdrátový, avšak připojen do sítě a tak odpadá starost o dobíjení, lze zapojit jako další reproduktor v rámci domácího kina

Hátrányok

Nevýhodu žádnou nevidím u tohoto typu reproduktoru

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Használat dátuma 2020-04-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Használat dátuma 2020-04-04

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Előnyök

kvaliteta zvoka in izdelava

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Használat dátuma 2024-04-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Használat dátuma 2024-04-29

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.