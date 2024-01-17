2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAW6505/10
Erőteljesebb hangzás bármely helyiségben.
Ez az erőteljes, 80 W teljesítményű, vezeték nélküli hangsugárzó gazdag hangzást biztosít akár magában, akár a több helyiséget is kiszolgáló hangrendszer részeként. Csak csatlakoztassa TV-készülékéhez vagy más hangsugárzókhoz és máris élvezheti a részletgazdag sztereó hangzást, a tökéletes szinkronizálást és az egyszerű vezérlést.
Wi-Fi. Többhelyiséges audió
DTS Play-Fi kompatibilis
Csatlakoztatások hangsegédekkel
Beépített LED-világítás
Ez a vezeték nélküli hangsugárzó DTS Play-Fi kompatibilis, így Ön egyszerűen szinkronizálhatja más Play-Fi kompatibilis hangsugárzókkal a többhelyiséges hangzáshoz. Ha a soundbar hangsugárzó támogatja a Play-Fi Surround funkciót, akkor ez a hangsugárzó akár egy valódi, surround hangzású moziest részévé válhat.
A két mélynyomó, a két passzív sugárzó és a két magashangszóró kombinációja teret betöltő hangzást, erőteljes mély és ragyogó magas hangokat biztosít. A Wi-Fi streaming a legjobb minőségű jelet biztosítja, és gondoskodik a hangsugárzók vagy a helyiségek közötti tökéletes szinkronról.
Kérje meg az Alexa- vagy Google Segéd kompatibilis eszközeit, hogy játssza le a zenét a hangsugárzóján. Bulizáshoz csavarja fel a hangerőt. Késő éjjel halkítsa le. Értesüljön a hírekről és még sok másról. Mindezt érintés nélkül.
3.5
5-ből
14
Értékelések
tino808
17/01/2024
Česká republika
Skvěle hraje
Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..
Előnyök
hezky hraje
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Használat dátuma 2022-01-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Használat dátuma 2022-01-17
Daifi
04/05/2021
Česká republika
Výrobek má skvělý zvuk i design např.do obýváku
Reproduktor je skvělý mimo jiné také jako možný příposlech, kdy i velmi tlumen zní skvěle a při poslechu zvolené hudby si opravdu odpočinu a zrelaxuji.
Előnyök
Reproduktor je bezdrátový, avšak připojen do sítě a tak odpadá starost o dobíjení, lze zapojit jako další reproduktor v rámci domácího kina
Hátrányok
Nevýhodu žádnou nevidím u tohoto typu reproduktoru
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Használat dátuma 2020-04-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Használat dátuma 2020-04-04
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Előnyök
kvaliteta zvoka in izdelava
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Használat dátuma 2024-04-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Használat dátuma 2024-04-29